Nathalie Kerrien embauchée par Serge Grouard à la ville d'Orléans

Candidate "libre et indépendante" à la dernière élection municipale à Orléans, Nathalie Kerrien devient chargée de mission au sein du cabinet du nouveau maire Serge Grouard, qu'elle a soutenu lors du second tour. Elle a pris se fonctions ce lundi.

Vendredi soir, les élus du conseil municipal ont voté la création de quatre postes de collaborateurs pour le cabinet du nouveau maire d'Orléans : un directeur, et trois chargés de mission. "Une délibération classique en début de mandat" a simplement fait remarquer Serge Grouard. Ce qui n'a pas été précisé lors du vote, c'est que les candidats à certains de ces postes étaient déjà tout trouvés. C'est ainsi qu'en début de semaine, Nathalie Kerrien a officiellement pris ses fonctions comme chargée de mission auprès de Serge Grouard. Son rôle sera de faire le lien, d'une part entre le maire et les élus municipaux, et d'autre part entre l'administration de la ville et ces mêmes élus.

"Ma vie professionnelle ne regarde que moi"

Cette reconversion de l'ancienne adjointe à la Culture, ancienne candidate surtout aux dernières élections municipales à Orléans, ne manquera pas de susciter des commentaires. Faut-il y voir le prix du ralliement, puisque Nathalie Kerrien avait apporté son soutien personnel à Serge Grouard pour le second tour ? "Ma vie professionnelle ne regarde que moi, je ne pense pas que ce sujet intéresse quelqu'un" rétorque Nathalie Kerrien, qui trouve la question "intrusive" - elle qui fut pendant de longues années journaliste à France 3, et qui reste conseillère départementale du Loiret, sur le canton Orléans Saint-Marceau.

"Candidate libre et indépendante"

Cette question, les 1.446 électeurs qui avaient voté pour elle lors du premier tour le 15 mars dernier (6,5% des voix) sont sans doute en droit de se la poser. La centriste (qui a milité, un temps, à la République en marche) ne se présentait-elle pas alors comme une candidate "libre et indépendante", et qui ne rêvait que d'une chose : "devenir la prochaine maire d'Orléans" ?

Une des affiches de Nathalie Kerrien lors de la campagne électorale à Orléans © Radio France - DR

On notera par ailleurs que l'un des autres chargés de mission fraîchement recrutés au sein du cabinet du maire est également un journaliste : Anthony Gautier, avec qui Serge Grouard avait écrit un livre d'entretien, en octobre 2018. Livre qui n'était pas le premier jalon pour un éventuel come-back à la mairie d'Orléans, assurait alors Serge Grouard...