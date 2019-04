Nathalie Loiseau tête de liste LREM aux Européennes fera campagne en Bretagne en fin de semaine

La chef de file de la campagne de La République En Marche aux élections européennes sera en Bretagne dès jeudi soir. Visite de la criée de Lorient, puis d'une exploitation agricole dans le Finistère. Réunion publique le soir, et déplacement en Côtes d'Armor samedi.

Lorient, France

Décidément, la Bretagne est le rendez-vous politique de la fin de semaine. Benoît Hamon, pour le mouvement Génération.s, sera là jeudi 25 et vendredi 26, Alexis Corbière, pour la France Insoumise a annoncé sa présence vendredi à Brest. Et bien Nathalie Loiseau s'annonce aussi. Elle sera accompagnée par Marie-Pierre Vedrenne, troisième candidate et Pierre Karleskind, quatorzième candidat de la liste Renaissance.

Morbihan, Finistère, Côtes d'Armor

La tête de liste LREM pour les élections européennes, qui fait face à une polémique sur sa présence sur une liste d’extrême droite lors d'une élection à Sciences-Po en 1984, va tenter de reprendre la main sur sa campagne. Elle arrive à Lorient jeudi soir. Elle visitera la criée vendredi matin, et prévoit de rencontrer des pêcheurs. Les questions sur le Brexit seront nombreuses, sans aucun doute !

Sur la circonscription de Richard Ferrand

Nathalie Loiseau se rendra ensuite dans le Finistère vendredi, dans la circonscription de Richard Ferrand, dans le secteur de Châteaulin. Un tour aussi par l'entreprise Sabella, et un meeting est prévu vendredi soir à Brest au Parc expo Penfeld. Elle visitera les Côtes d'Armor et notamment la commune de Calanhel ce samedi.