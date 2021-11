Nathan Méténier, un jeune isérois à la COP 26 pour l'ONU

De Saint-Martin-d'Uriage à l'ONU. Le parcours impressionnant et rapide de Nathan Méténier, jeune activiste pour le climat. Aujourd'hui membre des associations Youth and Environment Europe et Generation Climate Europe, il fait aussi partie d'un conseil de sept jeunes du monde entier pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ce jeune homme, né en 1999, a déjà reçu les honneurs de la presse nationale, de France Inter, au Monde, en passant par Libération.

Ce lundi 1er novembre 2021, il est arrivé à la COP 26, en Ecosse, pour participer aux débats. Entre deux prises de parole, il nous explique le pourquoi de son engagement : "Je travaille dans une organisation de jeunesse européenne, et je m'assure qu'ils aient les pouvoirs de peser sur les décideurs locaux, on essaye de s'assurer que les états de l'Union européenne s'engagent dans une transition écologique juste et durable. Pour ce faire, il faut des jeunes qui soient financés, qui puisse se battre au niveau local et national."

Un engagement qui ne l'empêche pas d'être critique sur les Etats et leurs engagements lors de ces sommets : "Il est très difficile de penser que ces grands événements internationaux peuvent tout changer. On les fait tous les ans depuis une trentaine d'années, et cela n'a pas changé. Les émissions de gaz à effets de serre augmentent dans les pays développés, mais aussi les moins développés."

Un pessimisme qui s'accompagne tout de même d'espoir : "Je pense à cette promesse de donner aux Etats peu développés 100 milliards de dollars chaque année, pour les aider à se développer, et qu'ils le fassent de manière décarbonée. C'est une promesse qui n'est toujours pas tenue, il faudrait changer cela."