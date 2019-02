Nationalistes catalans et corses, la mano en la mano

Corse, France

25 ans de prison

Selon le comité de solidarité Corse-Catalogne ce procès n'a pas lieu d'être. Il appelle d'ailleurs à une mobilisation européenne à laquelle la Corse doit participer. Selon François Alfonsi, "il y a des décisions de cour de justice européenne qui ont été dans le sens des catalans puisque à chaque fois que l'Espagne a demandé l'extradition du président de la Generalitat, le parlement catalan, elle a essuyé un refus de la part des différents pays européens tels l'Allemagne, le Royaume Uni, la Belgique ou la Suisse. Donc, les cours de justice ont estimé que ce procès n'a pas de raison d'être, puisque les dossiers présentés sont vides de tout acte de violence, de tout acte délictueux. L’Europe est donc consciente que ce qui se passe en Espagne n'est pas normal, sinon la demande d'extradition aurait été acceptée. Mais il faut aller plus loin, indique le comité, et que la Corse prenne sa place dans la mobilisation européenne qui commence avec le début du procès et qui ira crescendo jusqu'à son terme".

François Alfonsi, du comité de solidarité Corse-Catalogne Copier

Un rassemblement de soutien sera organisé samedi matin devant la préfecture de Corse, à Ajaccio.