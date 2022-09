Nazelles-Négron : le conseil municipal va élire le nouveau maire dans un contexte très tendu

La commune de Nazelles-Négron aura, ce mardi soir, un nouveau maire. Le conseil municipal se réunit à 19h pour élire celui ou celle qui succèdera à Richard Chatellier. L'ex-édile, mis en examen pour viol et agressions sexuelles sur mineures, a démissionné de son poste le mois dernier, sous la pression de la majorité et de l'opposition municipales.

Alors qu'elle aurait pu apaiser les tensions, cette passation de pouvoir crispe, en réalité, un peu plus encore les tensions apparues en avril, au moment de la révélation des accusations à l'encontre de Richard Chatellier. Le groupe d'opposition Nazelles-Négron demandait la tenue d'un nouveau scrutin pour que les électeurs soient appelés aux urnes. Il n'en sera rien. Ce seront les élus qui voteront.

Une pétition pour demander l'organisation de nouvelles élections

Pour l'un des membres de ce groupe, Christophe Ahuir, ça ne servira qu'à mettre la poussière sous le tapis. "On ne règle rien en faisant ça de cette façon. Car l'enquête pénale qui vise Richard Chatellier est certes d'ordre privé, elle ne regarde que lui, mais cela impacte la vie de toute la commune. Même la majorité municipale est divisée. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent l'ancien élu et de l'autre, ceux qui sont bien contents de son départ. À un moment donné, ça va exploser. On ne fait que repousser le problème."

Ce mardi soir, son groupe ne prendra pas part au vote du nouveau maire. Mais il fera remarquer que sa pétition lancée en août pour demander la tenue de nouvelles élections recueille 329 signatures, l'équivalent d'un habitant sur 10. "Et encore, on aurait pu en avoir plus, on s'y est pris tard et on n'était que deux pour aller à la rencontre de la population." La pétition a été déposée en préfecture vendredi dernier.

Cyrille Martin, ex-premier adjoint de Richard Chatellier, est pour l'instant le seul candidat déclaré. Il fait figure de favori pour être maire. Contacté par France Bleu Touraine, il n'a pas répondu à nos différents appels et textos.