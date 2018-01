Nantes, France

Bruno Retailleau le confie à France Bleu Loire Océan ce jeudi : "Ce n'est pas le Premier Ministre qui décidera. C'est Jupiter. Le reste n'est que scénographie." Le sénateur vendéen (LR), ancien président de la Région Pays-de-la-Loire, sera présent toutefois ce vendredi après-midi à Matignon, avec neuf autres "grands élus" du bureau du syndicat mixte aéroportuaire (SMA), comme Philippe Grosvalet, président PS du conseil départemental de Loire-Atlantique, Christelle Morançais, présidente LR de la Région Pays-de-la-Loire. Johanna Rolland acquiesce : "la décision sera clairement prise par Emmanuel Macron", explique-t-elle à France Bleu Loire Océan. Et la maire socialiste de Nantes estime qu'il n'y a pas de temps à perdre lors de ce rendez--vous : "je compte bien sortir des caricatures et clichés sur les soi-disant bétonneurs que nous sommes et le mensonge d'un réaménagement possible de l'actuel aéroport Nantes Atlantique en deux ans... "

"Un rendez-vous à Matignon extrêmement important", selon le maire de Saint-Nazaire

Plusieurs élus entendent d'ailleurs pointer du doigt le rapport des médiateurs remis le mois dernier, qu'ils contestent en partie (ndlr. la plupart ont refusé de recevoir les médiateurs, hormis Johanna Rolland, même s'ils les ont vus collectivement lors d'une rencontre avec le bureau du SMA en octobre) et veulent "rétablir quelques vérités". David Samzun, lui, dit "vouloir croire que la décision n'est pas encore prise", et évoque un rendez vous "extrêmement important" : la décision sur Notre-Dame-des-Landes "concerne bien sûr l'avenir du Grand Ouest, mais aussi la France et même l'Europe". Le maire de Saint-Nazaire interroge : "respecte-on l'état de droit et la démocratie dans notre pays? Ou des zadistes peuvent-ils tout bloquer ?" L'élu socialiste estime que la présence, vendredi après-midi face au Premier Ministre Edouard Philippe de tous les représentants des grandes collectivités de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine, "de droite comme de gauche", vient encore "renforcer le vote en faveur du projet d'aéroport des habitants de Loire-Atlantique lors de la consultation de juin 2016".

Edouard Philippe consulte les élus locaux depuis une semaine

Le Premier Ministre, rappelons-le, a commencé à recevoir les parlementaires et élus locaux de l'Ouest vendredi 5 janvier, et a poursuivi ces entretiens cette semaine. Edouard Philippe s'est engagé à "rendre une décision claire et définitive d'ici le 30 janvier" sur ce projet contesté de transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes.