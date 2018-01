Notre-Dame-des-Landes, France

Visiblement lassé, le sénateur socialiste de Loire-Atlantique Yannick Vaugrenard fait savoir à France Bleu Loire Océan qu'il décline l'invitation qu'il a reçue de la part du cabinet d'Edouard Philippe pour une rencontre ce vendredi en fin de matinée à Matignon. L'élu, fervent partisan depuis le début d'un transfert de l'actuel aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes, "considère qu'il s'agit d'une mascarade, une de plus" et ne veut pas "participer à cette stratégie de communication du Premier Ministre".

Une réunion qui "ne sert strictement à rien !"

"Nous avons été consultés à mainte reprises, par l'actuel Premier Ministre et les précédents, par le Président de la République précédemment, par Emmanuel Macron aussi", rappelle le sénateur PS : "ils savent quelles sont nos positions. les revoir à nouveau pour leur redire la même chose, je ne vois vraiment pas l'intérêt". Yannick Vaugrenard parle même d'une _"ultime réunion qui ne sert strictement à rien, sauf peut-être à nous préparer à une décision qui serait mauvaise_, et je ne veux pas !"

#NDDL : À partir de vendredi, je rencontrerai les élus locaux pour entendre leur point de vue et leurs arguments suite au rapport qui nous a été remis le mois dernier. #Les4Vhttps://t.co/T4ldD5fZuY — Edouard Philippe (@EPhilippePM) January 3, 2018

Yannick Vaugrenard ne sera pas le seul sénateur de Loire-Atlantique à ne pas participer à cette rencontre avec le Premier Ministre : le centriste Joël Guerriau et la socialiste Michelle Meunier, tous deux "actuellement à l'étranger" - et favorables au projet Notre-Dame-des-Landes - seront absents. En revanche, le sénateur écologiste Ronan Dantec, opposé au transfert, annonce sa présence à ce rendez-vous, tout comme le sénateur Les Républicains Christophe Priou (favorable au projet).

Les rencontres avec les élus se poursuivront la semaine prochaine.

Dans l'après-midi, Edouard Philippe recevra les députés de Loire-Atlantique, puis en milieu d'après-midi, plusieurs maires issus de Nantes Métropole et la Communauté de communes Erdre et Gesvre, dont le maire de Notre-Dame-des-Landes Jean-Paul Naud. La présidente de Nantes Métropole et maire de Nantes, la socialiste Johanna Rolland, rencontrera Edouard Philippe le 12 janvier, avec les membres du bureau du Syndicat Mixte Aéroportuaire, comme Philippe Grosvalet (président socialiste du Conseil départemental de Loire-Atlantique), Bruno Retailleau (sénateur LR de Vendée), David Samzun (maire PS de Saint-Nazaire)... Enfin, les parlementaires d'Ille-et-Vilaine, Morbihan, Maine-et-Loire, Vendée, Mayenne, seront reçus les 8 et 9 janvier à Matignon.