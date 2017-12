Nantes, France

"Ça devrait plaire à Emmanuel Macron", ironisait (mardi sur BFM TV) Bruno Retailleau, car "c'est un projet et de droite et de gauche". Et le sénateur Les Républicains de Vendée citait les principaux soutiens à ce transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes, en plus de lui-même : les socialistes Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre, et Johanna Rolland, maire de Nantes, ou encore un des principaux ministres de l'actuel gouvernement, Jean-Yves Le Drian, ancien président de la région Bretagne.

Un large front favorable au transfert

En effet, depuis le début, le front uni et très large pour le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ne s'est pas fissuré, du parti communiste de Loire-Atlantique au parti Les Républicains, en passant par le PS notamment. Seule la République en Marche ne s'est jamais prononcée sur le fond, soutenant seulement la décision d'Emmanuel Macron de nommer des médiateurs au printemps dernier. Quant au Front National, il est depuis longtemps opposé à ce "projet aberrant", mais Marine Le Pen l'a dit pendant la campagne présidentielle : selon elle, "il faudra respecter le vote OUI" des habitants de Loire-Atlantique lors de la consultation de juin 2016.

Principaux opposants : la France Insoumise et les écologistes

En fait, les seuls mouvements politiques à s'y opposer sont les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, et, bien sûr, les écologistes, qu'ils soient restés à Europe Ecologie les Verts comme le sénateur Ronan Dantec ou l'eurodéputé Yannick Jadot, ou passé à En Marche comme le président de l'Assemblée Nationale, le nantais François de Rugy. Notons aussi l'opposition désormais tonitruante de l'ancien président du conseil général de Vendée Philippe de Villiers, pour qui les entreprises vendéennes et le Puy du Fou n'ont "rien à gagner" d'un déménagement de l'aéroport au nord de la Loire. Précisons enfin que le Modem de Loire-Atlantique avait appelé à voter NON lors de la consultation locale, mais que la députée Modem de Loire-Atlantique Sarah Elhairy demande le respect du vote.