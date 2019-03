NDDL : les élus de Loire-Atlantique votent la rétrocession de 895 hectares cédées à l'Etat pour l'ex-projet d'aéroport

Nantes, France

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique a, sans surprise, validé la rétrocession de 895 hectares (situés principalement dans la ZAD) cédées il y a sept ans à l'Etat dans le cadre du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 61 élus ont voté pour ce transfert de propriété, 1 s'est abstenu. C'est la suite logique du protocole d'accord signé entre le Département et la préfecture en décembre dernier et du dernier comité de pilotage sur la gestion des terres le 19 mars.

Vote des élus du Conseil départemental de Loire-Atlantique sur la rétrocession de 895 hectares de terres à Notre-Dame-des-Landes © Radio France - Florian Cazzola

Le Conseil départemental espère signer les premiers baux à la fin du mois d'avril avec des agriculteurs historiques mais aussi des zadistes. Des baux ruraux à clauses environnementales seront également proposés sur la base du volontariat dans le but de préserver la biodiversité. "Le Département va porter un projet conjuguant différents modèles d'agriculture et soucieux de la biodiversité" a précisé le président du Conseil départemental Philippe Grosvalet. Le prix de cette rétrocession a été fixé à 1,8 million d'euros, déduction faite des 950.000 euros dépensés par la collectivité pour la remise en état des routes départementales 281 et 81, dégradées pendant l'occupation de la ZAD.