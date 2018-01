Notre-Dame-des-Landes, France

Après l'annonce de l'abandon de l'aéroport à Notre-Dame des Landes, l'une des questions principales, c'est celle de la Zad et de ses occupants. Le premier ministre a donné aux "occupants illégaux" jusqu'à la fin mars pour partir. Il y a plusieurs cas de figures, plus ou moins complexes.

Les "historiques" vont une nouvelle fois demander la rétrocession de leurs terres

Le premier cas, c'est celui des "historiques", ceux qui ont toujours refuser de partir et qui se sont battus contre les expropriations. Ils ont demandé la rétrocession de leurs terres il y a déjà un an (cinq ans après leur expropriation, comme ils pouvaient le faire puisque les travaux n'avaient pas commencé). Ils vont de nouveau le faire au moment où la déclaration d'utilité publique deviendra caduque début février. "Ils devront en faire la demande, mais ils vont pouvoir récupérer leurs terres comme l'a annoncé Édouard Philippe", explique l'avocat des opposants, Erwann Lemoigne, qui rappelle qu'ils n'ont pas touché aux indemnités auxquelles ils avaient droit, "elles sont à la caisse des dépôts".

Ceux qui cultivent les terres peuvent avoir vocation à rester dans un cadre légal

Plus compliqué : la situation des "occupants illégaux" qui cultivent les terres et qui font de l'élevage sur la Zad depuis plusieurs années. "Eux aussi doivent pouvoir rester", poursuit Maitre Erwann Lemoigne. Même s'ils se sont installés sur des terres qui ne leur appartiennent pas. "Ils se sont simplement installés dans des maisons qui étaient vides ou des fermes qui étaient abandonnées". Et, selon lui, le type d'agriculture qu'ils pratiquent correspond à la ligne fixée par le gouvernement et sa volonté de conserver ces terres pour de nouveaux projets agricoles. "Ces personnes peuvent avoir vocation à rester avec, évidemment, un cadre légal. On a parlé souvent de l'exemple du Larzac, on peut imaginer la même chose : des baux ruraux de longue durée avec l'Etat pour l'exploitation des terres".

Prêt à contester les expulsions

Restent ceux qui vivent sur la Zad sans y pratiquer d'activité. "Pour eux, il faudra voir au cas par cas", poursuit Maitre Lemoigne pour qui ils doivent être considérés comme des habitants. "Mais tant qu'ils sont là de façon paisible, qu'ils vivent dans des conditions salubres et viable, ils ne doivent pas être expulsés", conclut l'avocat qui se dit prêt à les défendre.

Quand aux "ultras violents", l'avocat assure qu'il n'en a jamais vu sur la Zad. Il n'y a donc pas de raison pour lui d'évoquer le sujet.