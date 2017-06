NDDL : un an après le oui à la consultation, rien n'a changé

Il y a tout juste un an, le 26 juin 2016, les électeurs de Loire-Atlantique disaient oui à 55% à la consultation sur le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Depuis, rien n'a changé. Des médiateurs viennent d'être nommés pour réexaminer le projet encore une fois.

C'était il y a tout juste un an. Le 26 juin 2016, la consultation sur le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Les électeurs de Loire-Atlantique y ont répondu oui à 55%. Depuis, il y a bien eu toute la campagne présidentielle, l'élection d'Emmanuel Macron, les législatives... mais rien n'a changé du côté de Nantes Atlantique ou de Notre-Dame-des-Landes. Les travaux n'ont pas commencé, la ZAD est toujours là. Seule nouveauté : la nomination de trois médiateurs pour réexaminer tout le dossier encore une fois, en tenant compte de toutes les options, pour enfin prendre une décision.

Ils nous prennent pour qui ? Pour des jambons ? - Guylaine, électrice excédée

Et cette situation, elle agace ceux qui sont allés voter, il y a un an, comme Guylaine : "il n'y a rien de fait et maintenant, ils font encore autre chose avec le nouveau président ! Ils nous prennent pour qui ? Pour des jambons ? Pour des abrutis ? On est pas des abrutis, on est des citoyens ! On nous a demandé d'aller voter, on est allé voter et en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire qu'on nous prend vraiment pour des abrutis ! Moi, je suis dégoûtée, je n'avais même plus envie d'aller voter !"

Quand vous demandez un avis, vous n'êtes jamais obligé de suivre l'avis - Didier Maus, spécialiste du droit constitutionnel

L'Etat français n'a donc pas respecté le choix des électeurs lors de ce référendum consultatif, mais pour Didier Maus, spécialiste du droit constitutionnel, tout ça est légal puisque ce n'était qu'une consultation. "Il appartient aux autorités de l'Etat, puisque c'est un projet national, de dire ce qu'on fait. Il a demandé son avis à la population, la population a dit 'on est d'accord', donc il appartient à l'Etat de donner une suite s'il l'estime utile. Quand vous demandez un avis, vous n'êtes jamais obligé de suivre l'avis. Vous avez le droit de le garder sous le coude ou de prendre la décision contraire. Ce ne serait pas très astucieux, mais on est plus dans le même contexte politique. Cette consultation a été un cas très particulier, je ne crois pas qu'il faut exagérer sa portée. C'est un problème qui empoisonne la vie politique depuis des années et des années, il faudra un jour en sortir. Le problème n'est plus juridique, il est politique".

Les photocopies des bulletins de vote brûlés devant la mairie de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu

En tous cas, pour marquer cet anniversaire, ,le COCETA de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (collectif citoyen engagé pour le transfert de l'aéroport) organise une action ce lundi à 20h30 devant la mairie. Pendant le conseil municipal, il va demander au maire de venir s'exprimer sur l'avenir du transfert suite aux entrevues avec le Premier ministre Édouard Philippe et les trois médiateurs. Ils vont aussi faire une action symbolique : les photocopies des bulletins d'électeurs de tous les manifestants seront brûlées au milieu de la place de la mairie. Les Ailes pour l'Ouest et l'ACSAN (association contre le survol de l'agglomération nantaise) ont prévu de se joindre à cette action.