"Ne laissons pas faire": les communistes gardois dénoncent la tribune des ex-généraux dans Valeurs Actuelles

"Nous ne laisserons pas faire". C'était le mot d'ordre ce mardi devant la Maison Carrée à Nîmes. Une centaine de manifestants se sont rassemblés à l'appel du parti communiste pour dénoncer la tribune publiée dans le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles par une vingtaine de généraux retraités. Dans cette lettre, ils appellent le président de la République à agir contre "la horde des banlieues", et agitent le spectre d'une "guerre civile". La présidente du Rassemblement National Marine Le Pen a apporté son soutien aux généraux.

Nous appelons à l'union des démocrates, à la vigilance et à la mobilisation contre cette initiative subversive

"Nous appelons à l'union des démocrates, à la vigilance et à la mobilisation contre cette initiative subversive, affirme Bernard Deschamps, ancien député communiste du Gard. C'est la réaction populaire qui permettra d'enrayer la subversion. C'est une démarche d'une extrême gravité, en pleine crise politique, sanitaire et morale. Nous devons être extrêmement vigilants et nous mobiliser."

Une résonance particulière, 60 ans jour pour jour après le putsch d'Alger

Pour cette figure emblématique du communisme dans le Gard, la tribune des généraux a une résonance particulière : elle a été publiée le 21 avril 2021, 60 ans jour pour jour après la tentative de putsch à Alger. Des généraux accusaient alors De Gaulle de délaisser l'Algérie. "J'ai bientôt 90 ans donc mes combats ont été des combats contre les guerres coloniales et pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai vécu ce putsch, c'était des moments extrêmement difficiles. L'histoire certes ne se répète pas mais les dangers perdurent."

Denis Lannoy, secrétaire de la section du parti communiste de Nîmes, s'insurge et appelle à des sanctions. "J'appelle à une réaction du président de la République, en appelant à des sanctions. C'est son rôle. On dirait qu'il n'est déjà plus que candidat à sa réélection. Ce n'est pas digne de la fonction."