"Ne pas accueillir Amazon en Mayenne c'est du gâchis" estime le président du conseil départemental

C'est un sujet sans fin et clivant en Mayenne depuis le mois d'octobre. Depuis en fait que le maire de Saint-Berthevin Yannick Borde a proposé publiquement l'accueil d'une plateforme logistique de 185.000 mètres carrés du géant Amazon. Celle qui ne pourra pas s'implanter à Montbert en Loire-Atlantique, après l'abandon des négociations entre la multinationale américaine et les élus locaux.

Ce débat s'est en tout cas rouvert en début de séance publique ce jeudi, alors que le conseil départemental de la Mayenne vote son budget primitif pour l'année prochaine. "Je ne comprends pas la positions de refus et la position dogmatique de certains élus de la Mayenne qui ne veulent pas d'Amazon" a déclaré le président du conseil départemental.

1.000 emplois dans la balance

"Quand on a l'opportunité de discuter avec ses dirigeants, je regrette que des élus de Laval ne l'aient pas fait lors du congrès des maires récemment" explique Olivier Richefou, dans un tacle non feint au maire de Laval et président de Laval Agglomération Florian Bercault.

Le projet d'Amazon prévoit la création de 1.000 emplois, ce qui constituerait une opportunité économique d'envergure pour le président du conseil départemental de la Mayenne. "On prend donc le risque que cette entreprise, créatrice d'emplois, aille s'installer dans les départements voisins" soupire Olivier Richefou.

"À Amazon il fait bon vivre"

Une partie de l'opposition départementale a répété sa position sur le sujet, par la voix de Bruno Bertier, du groupe Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire, qui est aussi le premier adjoint de la ville de Laval et 9e vice-président de Laval Agglomération. "Amazon est une entreprise qui enregistre des milliards d'euros de chiffre d'affaires [44 milliards en 2020 selon The Guardian, ndlr] et _elle ne paie aucun impôt en France_. Pire elle s'adonne à de la fraude fiscale" explique l'élu.

"À Amazon il fait bon vivre, et je vous l'affirme. Je connais très bien le maire de Bouc-Bel-Air en Provence, où il y a un entrepôt Amazon, et il m'explique que l'entreprise est irréprochable localement" lui rétorque le président du conseil départemental de la Mayenne.