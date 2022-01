"Ne pas confondre parrainage et intention de vote": Mahfoud Aomar préside l'association des maires de l'Yonne

Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour collecter les 500 signatures d'élus qui leur permettront de figurer officiellement dans la course à l'Elysée. On en parle ce lundi matin sur France Bleu Auxerre avec Mahfoud Aomar président de l'association des maires de l'Yonne

France Bleu Auxerre : un peu plus de 150 maires de l'Yonne ont apporté un parrainage à un candidat en 2017 sur 423 communes. C'est assez peu finalement . Pourquoi ?

Mahfoud Aomar : En fait il y a vraiment une incompréhension entre le fait d'apporter son parrainage et le fait de soutenir un candidat. Et dans la tête des gens , quand un maire donne sa signature à quelqu'un, il soutient le candidat. Ce qui n'est pas forcément vrai. Donc du coup, les maires hésitent vis à vis de leur conseil municipal et des administrés.

Y-a t-il à votre connaissance des pressions exercées sur les maires pour qu'ils ne donnent pas leur signature à tel ou tel candidat ?

Je n'ai jamais entendu parler de cela.

Le démarchage par l'équipe des candidats, il se fait de quelle manière auprès des maires ?

Beaucoup par courriers. J'ai aussi reçu des personnes le samedi ou le dimanche. Il y a des gens qui passent à votre domicile et qui vous disent on a un candidat. Et ils vous racontent leur histoire.

La fin de l'anonymat pour les élus qui donnent leur signature, mis en place sous François Hollande, est-elle une bonne chose ?

Que ce soit anonyme, ce n'était pas une bonne chose. Ce n'était pas clair vis à vis des gens. Après lors de chaque élection on nous parle de tel ou tel candidat qui aurait des difficultés à obtenir ses 500 signatures. Alors qu'en réalité les grosses écuries entre guillemets qui se présentent, arrivent à les obtenir.

Vous étiez présent il y a 10 jours à la réunion du comité de soutien d'Emmanuel Macron dans l'Yonne. Est ce que ça veut dire que vous allez lui apporter votre signature ?

Je ne soutiens pas un candidat tant qu'il n'est pas candidat. Et quand ce sera le cas je ne sais pas honnêtement si je lui donnerais mas signature. Et puis il faut bien admettre que jusqu'ici, les maires n'étaient pas du tout dans cette optique de signatures. On vient de subir de gros soucis sanitaires. Nous sommes au mois de février et les maires ont jusqu'au 4 mars pour donner leur parrainage . Ils vont commencer à s'en soucier à présent.