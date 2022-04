"Ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron" : le RN invite ses soutiens à se saisir des législatives

Au lendemain du second tour de la présidentielle et de l'élection d'Emmanuel Macron, Julien Leonardelli, responsable du Rassemblement National en Haute-Garonne et conseiller régional, a analysé les résultats sur France Bleu Occitanie et appelé les électeurs à se mobiliser pour les législatives.

Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la présidence de la République avec plus de 58% des voix face à Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National totalise 42% des suffrages. Une satisfaction pour Julien Leonardelli, responsable du Rassemblement National en Haute-Garonne et conseiller régional.

Comment vous sentez-vous après cette nouvelle défaite de Marine Le Pen à la présidentielle ?

Je ne peux pas parler de défaite. C'est au contraire une victoire historique parce que Marine Le Pen porte notre famille politique et nos idées plus haut qu'elles ne l'ont jamais été. Elle a fait plus 12 points par rapport à il y a cinq ans : l'écart se creuse entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous avons été plébiscités par de nombreux Français, malheureusement passé. Mais nous continuerons à expliquer le projet de redressement de la France que souhaite mettre en place Marine Le Pen.

Faudra-t-il à Marine Le Pen une quatrième tentative pour espérer l'emporter ?

Dans un premier temps, nous nous tournons vers les prochaines échéances, qui sont les élections législatives et qui sont tout aussi importantes que les élections présidentielles. Il faut que l'Assemblée nationale, contrairement à il y a cinq ans, soit représentative de la population française et que les Français se saisissent l'opportunité d'apporter leur voix pour ne pas permettre à Emmanuel Macron d'avoir les pleins pouvoirs comme il l’a eu ces cinq dernières années.

Le Rassemblement National n’a pas réussi à prendre la plupart des grandes villes : Toulouse, Bordeaux, Paris, Nantes, Lyon, Marseille. Comment l’analysez-vous ?

Marine Le Pen n'a jamais caracolé en tête dans les grandes villes. C'est ce qui lui manque. Mais quand vous voyez ses scores à plus de 60 à 70% en Outre-Mer et de très bons scores en Outre-Mer ou dans certaines villes de la région Occitanie, les régions rurales, les territoires et qui sont parfaitement oubliés on peut dire que Marine Le Pen est la candidate de la France des oubliés.

Est-ce que, finalement, le problème du Rassemblement National n’est pas Marine Le Pen ?

42% pour cent des Français se sont portés sur la candidature de Marine Le Pen. Vous ne pouvez absolument pas dire ça aujourd'hui. Encore une fois, nous remercions l'ensemble des Françaises et des Français qui se sont mobilisés, notamment de nos électeurs qui se sont portés sur la candidature de Marine.

Le troisième tour de cette présidentielle, ce sont les législatives du mois de juin : vous allez faire alliance avec Eric Zemmour pour peser encore plus lourd ?

Nous sommes les leaders de l'opposition face à Emmanuel Macron, la présidentielle l’a confirmé. Nous rassemblerons, mais sans faire d'alliances d'appareil avec quiconque. Le RN représente énormément de Français et présentera des candidats sur l'ensemble des circonscriptions de France. Naturellement, nous pourrons soutenir des personnalités ici ou là et essayer de discuter en local. Mais il n'y aura pas d'accord d'appareil. Les Français attendent autre chose que ces petites magouilles politiciennes.

Dans cinq ans, quelle sera le prochain visage du Rassemblement National pour espérer l'emporter ? Jordan Bardella ?

Nous verrons dans cinq ans : il y a d'autres échéances, d’autres enjeux importants à court terme à moyen terme. Nous préparons effectivement le long terme tout en étant présent tout en étant aux côtés des Français. Nous allons continuer à les défendre, à être leur voie. Encore une fois, j'invite toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas donner les pleins pouvoirs Emmanuel Macron, de se saisir de ces prochaines élections législatives qui sont éminemment importante. Si vous baissez les bras, Emmanuel Macron aura une nouvelle fois toute l'occasion d'apporter la casse sociale comme il l’a fait pendant cinq ans de continuer son massacre de la France.