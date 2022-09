"Ne pas sacrifier le cadre de vie au nom de l'écologie" dit Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique

Avant la venue d'Emmanuel Macron sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, Laurence Garnier, la sénatrice LR de Loire-Atlantique était l'invitée de France Bleu Loire Océan. Pour elle, il ne faut pas sacrifier le cadre de vie au nom de l'écologie.

Le développement des énergies renouvelables oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est en résumé le discours de Laurence Garnier, la sénatrice Les Républicains de Loire-Atlantique, invitée de France Bleu Loire Océan ce jeudi matin, avant la venue d'Emmanuel Macron pour inaugurer le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, le premier de France.

Développer les énergies renouvelables en concertation avec les élus

Le chef de l'État veut voir une cinquantaine de ces parcs sortir de l'eau d'ici 2050 et accélérer leur construction. "Il faut le faire en concertation avec la population et les élus", selon Laurence Garnier, qui est aussi la chef de file de la droite et du centre à la mairie de Nantes. "Pas question de sacrifier le cadre de vie au non de l'écologie".