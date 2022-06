"On ne va pas appliquer le programme d'un groupe minoritaire", lance Jean-René Cazeneuve, député Renaissance

Emmanuel Macron a reconnu mercredi les "fractures" apparues aux élections et appelé la classe politique à des "compromis" Ce jeudi matin, le Gersois Jean-René Cazeneuve explique que la majorité proposera des textes dès cet été, et que les députés devront prendre position au cas par cas.

Emmanuel Macron a pris la parole mercredi soir solennellement, trois jours après le second tour des législatives. Après le revers de la majorité, le président de la République a dit "prendre acte" des résultats des élections législatives et appelle à "apprendre à gouverner et légiférer différemment". Ce jeudi matin, un député Renaissance est l'invité de France Bleu et France 3 Occitanie, c'est Jean-René Cazeneuve, réélu sur la 1re circonscription du Gers.

Comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron ce mercredi soir ?

"Je trouve qu'il a expliqué de manière très claire le message que veut envoyer les Français pour ces législatives. Il a répété que les Français nous avaient donné une majorité large mais que ce n'était pas une majorité absolue. Donc il fallait aller vers un dépassement politique. Il a proposé un gouvernement d'union nationale, les oppositions l'ont refusé. Donc nous allons devoir, texte par texte, trouver des majorités pour servir les Français.

Mais c'est quand même la majorité présidentielle, vous l'avez dit, qui a perdu la majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est aux partis d'opposition de faire des compromis ?

Non, je ne présente pas les choses comme ça. N'inversons pas le résultat de ces élections. Nous avons, nous sommes de très, très loin, avec 250 députés, le groupe le plus important. Aucun autre groupe ne peut former une majorité, sauf à avoir une alliance de l'extrême gauche et l'extrême droite. Il nous manque 40 députés pour avoir la majorité absolue. Si vous excluez les extrêmes, vous avez 400 députés environ qui appartiennent à des partis de gouvernement. Donc il faut effectivement élargir notre majorité et trouver une autre méthode, trouver des compromis, élargir le dialogue. Mais on ne peut pas partir non plus du programme d'un groupe minoritaire qui n'aurait pas de chance.

Il n'y a pas d'autres solutions que des discussions aux cas par cas, texte par texte

Sur la forme, démarrer son discours en réaffirmant sa légitimité, sa réélection d'avril dernier, alors que le Président a subi une claque aux législatives, c'est quand même un retournement de situation à son avantage....

Je ne suis pas d'accord avec vous. Emmanuel Macron est légitime. Il a été largement élu par les Français, largement. Il y a une urgence et une urgence politique. Il y a la guerre en Europe, il y a une urgence sur le pouvoir d'achat, il y a une urgence sur l'inflation et sur le plein emploi. Donc maintenant, on n'a pas 250 solutions, donc il faut proposer des choses le plus vite. Il faut agir. Le groupe le plus important à l'Assemblée nationale fort de 250 députés, c'est nous. Que dit-on aux autres ? Nous allons avancer texte par texte sur ces urgences dès cet été, nous allons faire des propositions. Dites-nous jusqu'où vous voulez aller ? Il n'y a pas d'autres solutions que des discussions au cas par cas.

Vous avez été un homme de gauche à la mairie d'Auch. Quelle doit être l'attitude du Parti socialiste, selon vous?

Je susi toujours de gauche, je n'ai pas changé. Moi, j'appelle le PS à la responsabilité. La pire des choses pour notre pays, c'est le blocage de notre pays. Donc on ne peut pas partir du programme de la NUPES ou de LR, ça n'aurait pas de sens.

Emmanuel Macron n'a pas cité une seule fois le nom de sa première ministre Elisabeth Borne. Est ce que vous pensez qu'elle peut incarner une sortie de crise?

Oui, elle n'est pour rien dans le résultat de ces élections législatives. C'est une femme de grand talent qui a déjà montré qu'elle était capable de porter des réformes. C'est une femme de dialogue.

Faut-il un profil plus politique, comme François Bayrou le murmure ?

Il faut négocier avec les autres partis politiques. Mais quel est l'intérêt de changer de Premier ministre deux mois après qu'elle ait été nommée? Les mêmes qui aujourd'hui sous-entendent qu'il faudrait changer, le jour où elle a été nommée, Olivier Faure et compagnie disaient "non ce n'est pas la bonne premier ministre". Elle n'avait rien dit, elle n'avait rien fait, ils étaient déjà contre. On a quelqu'un de grande qualité et moi j'ai confiance en elle pour appliquer cette nouvelle méthode que nous demandent les Français".