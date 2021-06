"On ne se laissera pas faire en votant Lutte Ouvrière" dit sa tête de liste aux régionales Guillaume Perchet

Crédité de 1% d'intentions de vote au premier tour dans notre sondage sur les régionales en Nouvelle-Aquitaine, et après ses 1,41% des voix aux élections de 2015, Guillaume Percher ne se fait pas d'illusions : "On ne sera pas élus", a-t-il dit ce mardi sur France Bleu Gironde. Mais pour lui, ce n'est pas l'objectif de cette candidature. "Notre objectif ce ne sont pas simplement les urnes. Les élections, c'est un moyen de discuter, ça permet de se compter et de s'affirmer. Ceux qui voteront pour nous seront des points d'appui pour les futures luttes pour les travailleurs", souhaite-t-il. "On peut dire qu'on ne se laissera pas faire en votant Lutte ouvrière".

Face aux sept autres candidats, que Guillaume Perchet désigne comme "des partis qui défendent le système capitaliste, de la gauche à l'extrême droite" et qui "avancent des idées", Lutte Ouvrière "avance les intérêts des travailleurs", dit-il. Dans cette campagne, "on sera les yeux et les oreilles des travailleurs. On dénoncera les cadeaux au patronat", assure-t-il.

Un grand meeting ce mardi soir à l'Athénée

Pour porter ces messages, Lutte Ouvrière tient le premier grand meeting de la campagne des régionales ce mardi soir, avec la venue de Nathalie Arthaud à l'Athénée Municipal à 18 heures, avec une jauge à 35% maximum. "C'est bien, parce que ça fait des mois que l'on se tait. Il est temps de reprendre la parole. On est dans une situation de crise avancée, il y a eu plus de 100 000 morts, il y a des centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur boulot. Cette situation de crise, il ne faut pas qu'on la subisse. Il faut qu'on se révolte contre", dit Guillaume Perchet.

Lui-même salarié de l'aéronautique, ils dénonce leurs bénéfices. "Airbus, 380 milliards, Dassault, en un an, 300 milliards, Safran plus de 300 milliards sur l'année dernière", dénonce-t-il. "Alors qu'il y a eu dans la région des milliers et des milliers de licenciements. C'est insupportable. Il faut prendre sur l'argent accumulé par les actionnaires pour répartir le travail entre tous, pour que chacun ait un boulot. C'est la seule façon de s'en sortir". Il reproche à Alain Rousset d'avoir "donné des dizaines de millions, par exemple, à Safran-Turboméca, à Bordes (64), alors que la même entreprise a viré les intérimaires et les sous-traitants".

Avec la crise du Covid, "on a vu qui était utile à la société"

Avec la crise du Covid, "on a vu qui était utile à la société", estime la tête de liste LO. "Ce sont ceux d'en bas, les travailleurs, les gens dans les hôpitaux, dans les magasins, dans les usines, ceux qui travaillent la terre, qui font tourner la société. Nous, on dit que ce sont eux qui sont utiles à la société. Ce sont eux qui doivent la diriger".