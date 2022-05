Négociations PS-France Insoumise : "Il ne s'agit pas d'être soumis" défend Nicolas Mayer-Rossignol

"Nous sommes à quelques pas d'un accord historique" entre le Parti socialiste et la France Insoumise. Pierre Jouvet, le négociateur en chef des socialistes affiche son optimise ce mardi matin après près d'une semaine de négociations avec les Insoumis. Alors qu'un accord était attendu dès lundi soir ou dans la nuit, les discussions vont se poursuivre ce mardi. Invité sur France Bleu Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, le maire socialiste de Rouen, a redit sa volonté de parvenir un accord tout en négociant certains points : "le rassemblement, oui. L'hégémonie, non."

"Les discussions sont en cours et c'est normal que cela prenne du temps. Le pays le mérite, ce n'est pas un petit sujet les législatives" tempère le maire de Rouen. Certains points du programme sont toujours en discussion, "il faut essayer de trouver un compromis, sur l'Europe notamment," affirme Nicolas Mayer-Rossignol.

Dans leur accord avec les Insoumis, les écologistes défendent à la fois une désobéissance aux traités européens tout en respectant l’État de droit. "Il faut sortir des postures. Nous sommes pro-européens et toute l'histoire de la gauche montre qu'elle a été décisive pour promouvoir l'idéal européen, déclare Nicolas Mayer-Rossignol. Mais est-on satisfait du fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui ? Sur certains sujets, oui. Sur d'autres, pas du tout. [...] L'Europe de la défense, sociale ça ne marche pas. Nous sommes alter-européens."

Une alliance tout en respectant l'identité de chacun

Alors qu'un courant minoritaire et d'anciennes figures du PS dénoncent cet accord avec la France Insoumise, Nicolas Mayer-Rossignol défend le projet d'alliance. "Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du front populaire, avec des conquêtes populaires. Regardez son histoire. Il y avait des divergences extrêmement fortes dans cet attelage politique."

Autre exemple avancé par Nicolas Mayer-Rossignol : "Plus récemment, en 1981, Monsieur Mitterrand était avec le parti communiste qui défendait Monsieur Brejnev. On ne peut pas dire que c'était les mêmes positions sur tout. Et pourtant, qui peut dire aujourd'hui que 1981 n'a pas été important pour la gauche, le pays et les conquêtes sociales que cela a a emmené ? Il ne 'agit pas d'être soumis. Simplement, il faut affirmer son identité."