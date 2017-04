Négociations suspendues en Guyane : le collectif demande davantage au gouvernement

Le collectif "Pou La Gwiyann dékolé", qui regroupe l'ensemble des mouvements protestataires, a notamment demandé "un statut particulier pour la Guyane". Les négociations ont été interrompues pour la nuit, mais doivent reprendre ce dimanche sans le ministre de l'Intérieur, rentré en métropole.

Les discussions étaient suspendues ce dimanche matin en Guyane, où le collectif "Pou La Gwiyann dékolé" portant la mobilisation sociale réclame notamment un "nouveau statut" pour ce territoire après l'annonce d'environ un milliard d’euros d’engagements faite par les ministres Matthias Fekl et Ericka Bareigts.

LIRE AUSSI - Crise en Guyane : le gouvernement promet "un milliard d'euros" pour régler le conflit social

Justice, école, sécurité, santé, la série de mesures mises sur la table n'a pas, jusqu'alors, mis fin à deux semaines d'un mouvement de protestation multiforme. "Le gouvernement a entendu les aspirations et les demandes des Guyanais", a cependant estimé le ministre de l'Intérieur, avant de s'envoler samedi vers la métropole. Moins d'une heure plus tôt, le ministre de l'Intérieur avait listé une série de "décisions fermes et sans appel" devant une délégation d’une cinquantaine de Guyanais et affirmé que les 428 revendications avaient été "passées en revue, expertisées".

Un sentiment mitigé, voire négatif"

"Le sentiment est mitigé, limite négatif", a estimé Davy Rimane, un membre de la délégation, à la sortie de la réunion. Au nom du collectif "Pou La Gwiyann dékolé", qui regroupe l'ensemble des mouvements protestataires, il avait demandé quelques heures plus tôt "un statut particulier pour la Guyane" depuis le perron de la préfecture, déclenchant des vivats des centaines de personnes massées en contrebas. Un référendum sur l'autonomie de la Guyane s'était tenu en 2010, et le "non" l'avait largement emporté.