Pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Premier ministre Edouard Philippe doit venir sur place pour mesurer l'ampleur de la crise et pour apporter des réponses concrètes.

Neige et coupures d'électricité en Drôme Ardèche : Laurent Wauquiez en appelle au Premier ministre

Drôme, France

Les maires se sentent abandonnés par l'Etat dans la crise que traverse une partie de la Drôme et de l'Ardèche depuis les chutes de neige du jeudi 14 novembre dernier. Le président de région enfonce le clou ce jeudi midi. Dans un communiqué, Laurent Wauquiez invite le "Premier ministre à se rendre enfin sur place pour constater la situation critique dans laquelle s'est retrouvé notre territoire et travailler ensemble aux réponses qui doivent être mises sur la table".

Le sentiment que les missions essentielles de l'Etat ne sont plus assurées

Pour l'ancien président des Républicains, "comment comprendre que dans un pays comme le nôtre on puisse rester plus d'une semaine sans électricité ? Les faibles moyens alloués aux agents d'Enedis, de RTE ou aux sapeurs-pompiers ne leur ont pas permis, malgré leur dévouement exceptionnel, de répondre à l'ampleur de la crise. Est apparu le sentiment que les missions essentielles de l'Etat n'étaient plus assurées dans notre région". Laurent Wauquiez souligne également les erreurs "majeures" de communication d'Enedis qui n'a pas été en mesure d'apporter des réponses aux élus.

Un appel à la solidarité nationale

"Tout ceci ne peut pas rester sans conséquences", écrit encore le président de région, "il faut tirer les leçons des graves dysfonctionnements". Il en appelle également à la solidarité nationale et à un grand plan de soutien de l'Etat. Alors que Sibeth Ndiaye la porte-parole du gouvernement est attendue dans la Drôme ce vendredi, Laurent Wauquiez estime que c'est au Premier ministre d'apporter "des réponses concrètes".

Une semaine après les chutes de neige, l'électricité n'a toujours pas été rétabli partout. Enedis promet désormais un retour à la normale dimanche. Le remplissage en fioul des groupes électrogènes installés par Enedis pour pallier les lignes coupées ne fonctionne pas correctement. Après Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors ou Saulce, c'est à Charmes-sur-l'herbasse et dans la communauté de communes de Rhône Crussol que les engins sont tombés en panne faute de fioul ce jeudi.