Neuf élus de la Métropole de Montpellier portent plainte contre Philippe Saurel

Montpellier, France

Cette fois-ci, c'est à la justice de trancher le nouvel épisode de la guerre que se sont déclarée durant l'été 2017 Philippe Saurel et plusieurs maires de la métropole. Neuf d'entre eux (7 maires et deux conseillers de la Métropole) ont déposé deux plaintes ce jeudi devant le tribunal de grande instance de Montpellier, visant directement le président de la métropole.

L'une pour diffamation et l'autre pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. C'est l'affaire de la fameuse lettre envoyée par Philippe Saurel aux habitants de plusieurs communes de la métropole dans laquelle il reprochait à leurs maires de ne pas avoir voté le budget 2019.

Ces maires ont donc décidé de contre attaquer devant la justice.

Ils considèrent en effet que l'utilisation des moyens de Montpellier Métropole Méditerranée (l'impression et la distribution de la lettre), à des fins politiciennes, constitue une infraction. Ils n'ont pas non plus apprécié les propos de Philippe Saurel et son interprétation de leurs votes quand ils se sont prononcés contre le budget 2019 de la métropole il y a quelques semaines.

"Il a dépassé la ligne jaune, c'est une dérive autocratique"

Parmi eux, Cyril Meunier, le maire de Lattes, pour qui Philippe Saurel "a dépassé la ligne jaune. Il considère que la métropole est une ville, et qu'il en est le seul patron... Il est dans une véritable dérive autocratique !"

Cyril Meunier, maire de Lattes Copier

"On ne se présente pas pour avoir une indemnité mais pour faire évoluer les choses, notamment dans nos village"

Michèle Cassar, maire de Pignan, reproche elle au président de la métropole des propos laissant entendre qu'en votant contre le budget 2019, les maires auraient voulu se venger après avoir perdu leurs indemnités de vice-présidents en 2017.

"Ca va vraiment trop loin. On ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi. On ne se présente pas pour avoir un salaire ou une indemnité, mais parce qu'on a une autre notion de l'intérêt public" précise t'elle.

Michèle Cassar, maire de Pignan Copier

Pierre Bonnal, maire du Crès, Pierre Dudieuzere, maire de Vendargues, Joël Raymond, maire de Montaud, René Revol, maire de Grabels, Isabelle Touzard, maire de Murviel-Lès-Montpellier, Catherine Dardé, conseillère municipale de Castelnau-Le-Lez et Thierry Dewintre, conseiller métropolitaine de Castelnau-Le-Lez, sont les sept autres élus qui portent plainte.

"Leur seul but c'est d'occuper l'espace médiatique"

Philippe Saurel contre attaque dès à présent. Le président de la Métropole porte plainte pour dénonciation calomnieuse regrettant "qu'une minorité d'élus écartés de l’exécutif de la Métropole fassent pression sur la justice en intentant des actions dont le seul but est d'occuper l'espace médiatique. _Je ne peux laisser planer le moindre doute sur mon intégrité et mon engagement en faveur de l’intérêt de tous les citoyens_."

Maître Maxime Rosier, l'avocat des 9 élus, sera notre invité en direct et en studio ce vendredi matin à 7h50.