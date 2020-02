Neuf femmes sur dix députés en Isère : un record

Avec les Hauts de Seine, l'Isère est désormais le département de France qui compte le plus de femmes parmi ses députés : neuf députés sont des députées. C'est l'une des conséquences de la nomination de Camille Galliard-Minier, la suppléante d'Olivier Véran, devenu ministre de la Santé.

Les femmes sont désormais 40% des effectifs à l'Assemblée Nationale, et 9 députées sur 10 en Isère comme ici Cendra Motin

En Isère, la féminisation de la classe politique est une réalité bien visible. Les femmes politiques étaient déjà majoritaires parmi les parlementaires, mais c'est encore renforcé par la prise de fonction de Camille Galliard-Minier, la suppléante d'Olivier Véran, devenu ministre de la Santé.

Avec ce changement dans la première circonscription, l'Isère est à présent (avec le département des Hauts de Seine) celui où l'on compte le plus de femmes : 9 femmes sur 10 députés. Mais dans les Hauts-de-Seine, il y a 13 députés en tout.

En pourcentage, ça fait donc 9 sur 10 : 90%. Seuls la Drôme et le Tarn-et-Garonne font mieux, avec 100% ! Mais la comparaison est limitée car la Drôme ne compte que 4 députés et le Tarn et Garonne seulement 2.

Voilà pour les éléments de comparaison qui confirment que l'Isère peut se féliciter de mettre en valeur ses femmes politiques. Ici la loi sur la parité a porté ses fruits. Et cela correspond à une vague de féminisation de l'Assemblée Nationale, où désormais 60% sont des hommes, 40% sont des femmes.

C'était encore seulement 27% sous François Hollande, 18% sous Nicolas Sarkozy... et moins de 2% au début des années 60 !