Neuillé-le-Lierre : le maire, Damien Foratier, est décédé

Neuillé-le-Lierre, France

On a appris ce dimanche 29 décembre la mort de Damien Foratier, le maire de Neuillé-le-Lierre, entre Tours et Château-Renault. Il est décédé à l'âge de 45 ans. Après six ans dans la précédente municipalité, Damien Foratier avait été élu en 2014. Il avait notamment œuvré pour l’embellissement du centre du bourg. Dimanche, le député d'Indre-et-Loire Daniel Labaronne salue son dévouement et son souci de l’intérêt général.

Sa collègue Christine Fauquet, la maire de Saint-Règle, près d'Amboise, elle garde en mémoire un co-lisitier attachant et positif. Les deux élus étaient candidats aux élections départementales de 2015 dans le canton d'Amboise. Christine Fauquet était tête de liste UDI et Damien Foratier suppléant.