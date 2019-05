Neuves-Maisons quitte la liste des "alertes budgétaires" en Meurthe-et-Moselle

Neuves-Maisons, France

La commune de Neuves-Maisons (Meurthe et Moselle), un peu plus de 7 000 habitants, a manqué de rigueur budgétaire, ces dernières années. C'est le constat de la Chambre régionale des comptes dans un rapport sur l'évolution des finances de la ville, entre 2011 et 2016.

Les juges comptables, qui vérifient la régularité des budgets des collectivités, notent "des dépenses engagées au-delà des crédits disponibles". La commune a ainsi déboursé plus de 280 000 € en 2015. Cette somme, non conforme au vote des élus, avait été engagée sans que l'argent soit disponible dans les caisses.

La ville a supprimé des postes de fonctionnaires, remarque la Chambre des comptes, mais les promotions des employés et les heures supplémentaires engagées ont coûté plus cher que les économies espérées...

Le maire (PS) de Neuves-Maisons, Jean-Paul Vinchelin, reconnaît des lacunes, mais surtout des "problèmes de trésorerie, à cause de la baisse des dotations de l'Etat".

Pas d'augmentation d'impôts, mais des emprunts

Dans son rapport, la Chambre des comptes explique que Neuves-Maisons aurait pu éviter d'emprunter de l'argent. L'Institution de contrôle laisse entendre que la commune aurait même pu augmenter les impôts.

De son côté, le maire se déclare fier d'une politique fiscale populaire : "nous n'augmentons pas les impôts depuis 18 ans !". Pour Jean-Paul Vinchelin, le retour à la rigueur budgétaire - concertée avec la préfecture - et des projets d'avenir mutualisés avec la communauté de communes devraient permettre de freiner la dette municipale.

Mutualisation annoncée avec la communauté de communes

La chambre des comptes avait aussi remarqué dans son rapport que la communication municipale était souvent favorable à l'intercommunalité sans que cette expression se concrétise.

La ville de Neuves-Maisons, désormais sortie de la procédure d'alerte, organise son "redressement budgétaire" afin de ne pas reproduire les erreurs passées. Les explications du maire figurent sur le site internet de la commune.

Actuellement, 17 communes de Meurthe et Moselle restent placées en "alerte budgétaire" par la préfecture, en raison de difficultés de gestion.