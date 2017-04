"Ni Le Pen ni Macron": des actions dans plusieurs villes de France contre les finalistes de l'élection présidentielle

Plusieurs centaines de personnes ont défilé ce jeudi à Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand ou Toulouse, pour dire leur opposition aux deux finalistes de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Des lycéens ont également défilé à Paris.

Ils ne sont pas satisfaits du résultat du premier tour de l'élection présidentielle et ont décidé de le dire haut et fort. Des centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi dans plusieurs villes de France et ont défilé aux cris de "ni Le Pen ni Macron".

Manifestation tendue à Rennes

À Rennes, entre 950 personnes selon la police, et 1.500 selon les organisateurs, se sont réunies dans les rues du centre-ville avec pour mot d'ordre "#OnVautMieuxQueCa". La manifestation a commencé dans le calme avant que certains manifestants ne tentent de rejoindre le centre historique, dont les accès avaient été bloqués par les forces de l'ordre, qui ont utilisé des gaz lacrymogène. La circulation des trains a été perturbée après l'intrusion d'une cinquantaine de participants à la manifestation sur les voies de la gare de Rennes. Les affrontements se sont ensuite poursuivis dans le centre-ville, à grand renfort de grenades lacrymogènes pour tenter de disperser le cortège. Ils étaient encore quelques centaines en début d'après-midi à défiler en petits groupes dans les rues, survolées par un hélicoptère de la gendarmerie.

Quelques manifestants (une centaine) persiste mais récolte à chaque fois des jets de lacrymogène #rennes #manif pic.twitter.com/qH1A0ibENw — FB Armorique (@bleuarmorique) April 27, 2017

Défilés à Nantes et Toulouse, lycées bloqués à Paris

À Nantes, les organisateurs d'un rassemblement similaire évoquaient le nombre de 400 manifestants en milieu d'après-midi dans les rues de la ville. Parmi les slogans entendus dans le cortège, des "Nantes debout, soulève toi".

A Nantes la manif "Ni Macron ni Le Pen vient de débuter. Les organisateurs parlent de 400 manifestants. pic.twitter.com/udeEJcYoZa — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 27, 2017

Manif au cri de "Nantes debout, soulêve toi". Cortège repoussé par CRS rue de la Marne. pic.twitter.com/CeJWUmqo9m — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 27, 2017

Des manifestations ont eu lieu aussi à Paris, à l'initiative de lycéens qui se sont d'abord rassemblés devant leurs établissements. Le lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement, était bloqué jeudi matin à l'aide de poubelles entassées devant l'entrée. Plusieurs centaines d'élèves parisiens ont également défilé entre les places de la République et de la Bastille. Le rassemblement a été émaillé d'affrontements entre manifestants et policiers.

On est des êtres humains, pas des castors" - Guillaume Vimont, conseiller municipal à Clermont-Ferrand

Des partisans de cette nouvelle forme de "ni-ni" se sont également réunis dans l'après-midi place de Jaude à Clermont-Ferrand, dont le conseiller municipal Guillaume Vimont. Sur France Bleu Pays d'Auvergne jeudi matin, cet électeur de Jean-Luc Mélenchon au premier tour du scrutin présidentiel a expliqué que pour le second tour, il hésitait entre "le vote blanc, le nul ou l'abstention". "On est des êtres humains, pas des castors. On nous demande de faire barrage, ce sont les castors qui font des barrages", a-t-il ajouté.

A Toulouse, les manifestants se sont rassemblés place du capitole, indique France Bleu Toulouse.

Sur les réseaux sociaux, des actions étaient aussi annoncées à Rouen et Caen.