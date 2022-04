"Ni Macron, ni Le Pen" : le mouvement qui touche la Sorbonne s'étend à d'autres universités

Des étudiants sont mobilisés depuis le début de la semaine pour s'opposer à l'extrême droite et à la politique d'Emmanuel Macron. La Sorbonne est bloquée depuis mercredi et le mouvement s'étend.

Des étudiants veulent faire entendre leur voix entre les deux tours de l'élection présidentielle. Ils disent non à Marine le Pen mais aussi à Emmanuel Macron. Ils veulent notamment que les questions écologiques et sociales soient plus présentes.

Après la Sorbonne à Paris qui est bloquée depuis mercredi après-midi, le mouvement touche d'autres universités.

Un appel à la manifestation a été lancé

Une manifestation unitaire est prévue ce samedi, partout en France, contre l'extrême droite, à l'appel de plusieurs syndicats et associations de défense des droits de l'homme.

Des appels aux autres universités, mais aussi aux lycéens ont été lancés. Les étudiants qui sont mobilisés promettent "un troisième tour social", ils refusent de choisir entre, disent-ils "deux projets libéraux et réactionnaires".

Le mouvement s'étend à Paris

À Sciences Po Paris, des étudiants sont aussi mobilisés. Il y a devant l'entrée des barricades, faites de barrières, de poubelles, tenues par une centaine d'étudiants, avec des banderoles. Une assemblée générale est prévue à 19h00.

Des blocages ont aussi eu lieu en début de semaine à Paris 8, à Saint Denis ou encore sur l'un des sites de l'ENS, l'Ecole Normale Supérieure.

La mobilisation commence aussi dans d'autres villes

Dans d'autres villes, certains étudiants rejoignent le mouvement. L'antenne de Sciences Po à Nancy, par exemple, a été bloquée mercredi.

À Strasbourg, une assemblée générale est prévue mercredi prochain.