Nice : 250 manifestants participent à une "casserolade" dans les rues de Nice

Une "casserolade", une sorte de "concert" de casseroles, était organisée pour la 2ème fois, à Nice. 250 personnes environ y ont participé, à appel de l'association Attac.

Le cortège s'est élancé de la place Masséna, s'est arrêté à proximité de l'hôtel de ville et a continué dans les rues du Vieux-Nice jusqu'à la permanence de Christian Estrosi. Le but : faire craquer Emmanuel Macron et son gouvernement sur la réforme des retraites pour que le texte soit abrogé.