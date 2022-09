Nice : appel à la mobilisation pour le secteur de la santé ce jeudi

Travailleurs de la santé et du secteur social : à vos témoignages ! La CGT appelle à un rassemblement ce jeudi soir place Garibaldi à Nice à 18h afin de réclamer plus de moyens dans les hôpitaux ou encore pour les services sociaux, et dans l'accompagnement du handicap comme du grand âge. Pour l'occasion un grand écran diffusera les témoignages de professionnels qui raconteront leurs conditions de travail au quotidien.

L'appel ne concerne pas uniquement les hôpitaux

La CGT appelle à un rassemblement assez large ce jeudi soir : "les secteurs du grand âge, du handicap, de la protection de l’enfance, les maternités, la psychiatrie, la médecine, la chirurgie, la réadaptation, subissent des restructurations destructrices pour l’accès au droit à la santé pour tous."

Il est donc urgent selon le syndicat de former et embaucher plus de personnel, de donner aux salariés les conditions de "travailler et vivre dignement", mais aussi de respecter les besoins et les droits des usagers.