A Nice, François Fillon veut montrer l'image d'une droite rassemblée

Lors de son meeting ce lundi à Nice (Alpes-Maritimes), François Fillon a tenté de montrer l'image d'une droite rassemblée alors que le président de la région PACA et président de la métropole de Nice, Christian Estrosi, a une nouvelle fois été hué par les militants.

Ils étaient 5000 derrière François Fillon à Nice. Le palais Nikaia plein aux trois quarts et des militants venus de toute la Côte d'Azur pour soutenir le candidat de la droite. Fillon, plus que jamais LEUR candidat, dans cette dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle.

Des militants à 100%

Parmi les militants venus assister à la réunion, beaucoup sont déjà convaincus !

"On est tous pour lui, il va redresser la France et il faut se réunir contre les deux extrêmes", lance une azuréenne.

Christian Estrosi sifflé par l'assistance

Pendant le meeting, le président de la métropole de Nice et président de la région PACA, Christian Estrosi a été hué et sifflé, comme à Toulon début avril. Les millitants lui reprochent ses critiques sur la candidature de Fillon et sa rencontre avec Macron le mois dernier. Une ambiance électrique... alors quand les sifflets surviennent, le candidat de la droite se lève pour le soutenir, mais le symbole est là, Christian Estrosi sifflé sur ses terres à Nice.

"Je le dis amicalement à ceux qui, à Toulon, n'ont pas eu un accueil amical à mon égard : je les respecte (...) mais cette victoire nous l'obtiendrons dans le rassemblement et pas dans la division" - Christian Estrosi alors qu'il était hué

Finalement, François Fillon réunit les deux élus azuréens quand il prend la parole et il appelle lui aussi au rassemblement : "Nous allons gagner parce que nous sommes rassemblés et je veux remercier Eric Ciotti et Christian Estrosi pour leur accueil. Je veux que vous les applaudissiez tous les deux, ensemble !"

Sur Twitter, Christian Estrosi a toutefois, après le meeting, dénoncé "ceux qui ont sifflé les élus de leur famille, la Shoah [lors de sa prise de parole, NDLR] et ont eu ces comportements à l'égard des journalistes", relayant le message d'une journaliste qui a reçu des crachats.

Je veux dénoncer ceux qui à #FillonNice ont sifflé les élus de leur famille, la Shoah et ont eu ces comportements à l'égard des journalistes https://t.co/gktlCexmG5 — Christian Estrosi (@cestrosi) April 17, 2017

Un autre journaliste affirme avoir été violenté à l'extérieur du Palais Nikaia, en marge d'une altercation entre une militante qui aurait eu des propos racistes à l'encontre des vigiles.

Fin du meeting de Fillon à Nice après avoir été agressé par le service de sécu privé qui voulait effacer nos images. @PaulAveline menacé. — David Perrotin (@davidperrotin) April 17, 2017

Enfin durant le meeting, alors qu'une voix dissonante dans la salle s'est élevée pour crier "Rends l'argent", François Fillon a interrompu quelques instants son discours pour lancer "c'est drôle, il suffit qu'il y ait une personne qui émette un jugement critique pour que l'ensemble des médias sorte de la salle et le suive". Alors qu'un ou deux photographes seulement sont partis voir ce qu'il se passait, la grande majorité des journalistes étaient pourtant resté à leur place.

Un discours de politique générale

François Fillon, en terrain conquis sur la Côte d'Azur, a tapé sur ses adversaires, tour à tour Le Pen, Mélenchon et Macron. Il a aussi déroulé son programme comme un discours de politique générale et parlé sécurité, immigration, école et religion.