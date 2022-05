Législatives: Graig Monetti, candidat de la majorité présidentielle à Nice, demande des excuses à Eric Ciotti

Graig Monetti, candidat de la majorité présidentielle aux élections législatives demande des excuses à Eric Ciotti, qui se présente contre lui dans la première circonscription des Alpes-Maritimes.

Dans une lettre ouverte, Graig Monetti rappelle les propos tenus par Eric Ciotti lundi 16 mai sur France Bleu Azur, au micro de Fabien Fourel : "Peut-être que Monsieur Monetti, qui a arrêté ses études assez tôt, ne sait pas qu'un député est d'abord fait pour voter la loi à l'Assemblée nationale."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ces propos m'amènent à plusieurs remarques et à vous demander officiellement des excuses" écrit le candidat de la majorité présidentielle, Graig Monetti. Ce dernier rappelle qu'il est titulaire d'un master 2 de droit, obtenu à la faculté de Nice. "Cette opportunitén je la dois aux sacrifices, notamment financiers, de mes parents, qui ont travaillé sans relâche pour me la donner et aussi à mon travail personnel."

Graig Monetti ne digère pas la phrase d'Eric Ciotti et rappelle que de nombreux jeunes Français n'ont pas la chance de pouvoir faire des études. "Ces propos sont une insulte aux valeurs de notre pays : notre République ne conditionne pas l'exercice d'un mandat électoral à la possession de diplômes."