Un mois avant sa probable destruction, Eric Ciotti organise un rassemblement devant le Palais Acropolis à Nice

Nouveau rassemblement contre la destruction d'Acropolis à Nice, à l'appel d'Eric Ciotti. 500 personnes, 700 selon la police et 2500 d'après les organisateurs, sont venus protester devant la face est du Palais des Congrès. C'est la 2ème manifestation d'une série de trois. La première s'est déroulée, il y a 3 semaines, à l'appel des écologistes et une autre est organisée, samedi prochain, par l'extrême-droite niçoise. "Toute l'opposition aurait dû faire front, je pense que manifester en ordre dispersé dessert un peu notre cause", regrette Bernard, un Niçois qui a fait le déplacement.

De nombreuses réactions du camp estrosiste étaient visibles sur les réseaux sociaux. Ce dernier accuse Eric Ciotti d’avoir invité une centaine de militants LR de l'ouest du département pour faire grossir la manifestation.