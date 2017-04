Nicolas Dupont-Aignan s'allie à Marine Le Pen : à Yerres, ses administrés sont "choqués"

Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle aura pour Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan. La candidate du Front National a annoncé son choix samedi. Un choix qui interpelle les habitants de Yerres (Essonne), dont le maire n'est autre que le leader de Debout La France.

La candidate du Front National a trouvé un accord vendredi avec le leader du parti Debout la France, qui a récolté 4,7% des voix au premier tour de la présidentielle. Samedi, elle annonçait lors d'une conférence de presse commune qu'en cas de victoire, Nicolas Dupont-Aignan s'installerait à Matignon.

De quoi étonner, voire choquer les habitants de Yerres dans l'Essonne. Si les personnes rencontrées sont généralement très satisfaites des actions de Nicolas Dupont-Aignan en tant que maire, les Yerrois ne cautionnent pas son alliance avec Marine Le Pen.

"Il devrait démissionner de son mandat de maire. C'est inadmissible, au nom du gaullisme, d'envisager un rapprochement de ce type. Je ne vote pas Nicolas Dupont-Aignan mais j'avais un certain respect pour lui en tant qu'élu local, et là, je n'en ai plus du tout", affirme Yann.