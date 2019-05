Nicolas Dupont-Aignon opposé à la construction d'un poulailler dans la Drôme

Nicolas Dupont-Aignan et le directeur de l'Ehpad, Didier Meyrand.

Bésayes, France

Au milieu des champs, avec vue sur le Vercors, ce mardi : Nicolas Dupont-Aignan en campagne, dans tous les sens du terme. A quatre jours des élections européennes, celui qui mène la liste “Le courage de défendre les Français” était en visite à Besayes (Drôme). Objectif : défendre un Ehpad, celui des Monts du Matin, qui se bat contre la construction à venir d'un poulailler industriel de près de 30 000 poules, sujet dont nous vous avions déjà parlé à plusieurs reprises sur France Bleu Drôme Ardèche : le permis de construire de ce poulailler lui a été accordé au début de l'année par la mairie, la législation est respectée mais les résidents (au nombre de 84) et le directeur de l'Ehpad, qui a déposé un recours, craignent des nuisances et dénoncent l'incongruité du projet.

Une "absurdité"

"Oui, il faut des élevages, admet Nicolas Dupont-Aignan, mais le bien-être animal est important. L'avenir, c'est une agriculture qui respecte les animaux, qui fait du bio, qui a des poules élevées en plein air. Il s'agit d'une absurdité qui va à la fois empêcher de vivre des résidents dans un établissement modèle et qui n'est pas l'avenir de notre agriculture".

Nicolas Dupont-Aignan contre la création d'un poulailler dans la Drôme Copier

Le chef de file de Debout la France qui fait le lien avec l'Europe, les élections... et l'exécutif : "Il faut que l'on arrive à avoir un système qui respecte les agriculteurs et le bien-être animal, poursuit-il. Cela veut dire qu'il faut interdire les importations en France qui concurrencent les agriculteurs, à qui on impose des normes. C'est normal, à condition que cette concurrence ne soit pas déloyale."

L'Ehpad appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 1er juin.