Nicolas Florian a reçu Edouard Philippe à la mairie de Bordeaux

L'entrevue matinale a eu lieu en marge du congrès des Régions de France au parc des expositions. Accueil républicain dans la cour du Palais Rohan avant un petit-déjeuner en tête à tête entre Nicolas Florian et Edouard Philippe.

Thomas Cazenave, le candidat désigné par LREM pour les élections municipales de mars prochain à Bordeaux et collaborateur d'Edouard Philippe à Matignon, avait eu sa photo avec le Premier ministre lors du campus de LREM à Bordeaux, début septembre. Nicolas Florian n'avait pas rencontré le Premier ministre il y a un mois. Séance de rattrapage pour le maire LR de Bordeaux (pas encore officiellement déclaré à sa propre succession et dont le premier adjoint est Modem, formation partenaire d'Emmanuel Macron). Lui aussi a eu la sienne ce mardi matin en marge du congrès des Régions de France. Le Premier Ministre s'est affiché tout sourire, rapidement, devant photographes et caméras convoqués pour immortaliser le moment, dans la cour de l'hôtel de ville, avant de s'engouffrer à l'intérieur pour prendre le petit-déjeuner avec l'héritier de celui qui est aussi son mentor en politique Alain Juppé.

Aucun commentaire des deux hommes, ni à l'entrée ni à la sortie. Quelques heures plus tard au congrès des Régions de France, Nicolas Florian a précisé que la discussion "oui avait été politique mais qu'elle resterait strictement privée".