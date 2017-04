Nicolas Florian, adjoint au maire de Bordeaux : "L'élection présidentielle est une cible"

Invité de France Bleu Gironde à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, le secrétaire départemental Les Républicains et adjoint au maire de Bordeaux Nicolas Florian a réagi à l'attentat des Champs-Elysées et promet des mesures à Bordeaux dimanche.

Nicolas Florian a d'abord rendu hommage au policier tué et à ses collègues blessés ce jeudi soir sur les Champs-Elysées. L'adjoint au maire de Bordeaux, soutien de François Fillon et candidat aux législatives sur la 1ère circonscription de la Gironde, a évoqué une "période très trouble" et a trouvé "sain" que les principaux candidats aient décidé de mettre un terme anticipé à leur campagne de terrain. Le secrétaire départemental Les Républicains en Gironde a ensuite évoqué les mesures à prendre à Bordeaux pour le scrutin présidentiel dimanche. "La priorité, a-t-il affirmé, c'est que nous puissions prendre toutes les dispositions avec la Préfecture. Nous sommes déjà en vigilance très forte. L'élection est une cible et les personnes qui vont y participer aussi. Nous allons étudier la situation avec un soutien des forces de sécurité à l'entrée et à la sorite des bureaux de vote. La priorité, c'est sans doute d'éviter des rassemblements visible dimanche soir".