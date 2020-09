Nicolas Florian, ex-maire de Bordeaux : "La nouvelle équipe municipale improvise"

Il a rassemblé la majorité des membres de son groupe d'opposition Bordeaux Ensemble dans un café proche de la place Pey-Berland. Nicolas Florian souhaitait ce lundi expliquer la manière dont, avec ses amis, il compte jouer son nouveau rôle d'opposant au conseil municipal de Bordeaux. "On n'est pas au purgatoire, affirme-t-il. Même s'il reste des blessures, des cicatrices, on ouvre un nouveau chapitre". L'ancien maire, battu le 28 juin dernier par l'écologiste Pierre Hurmic, promet des "critiques, ou plutôt de la contradiction" mais également "des contre-propositions" en pensant à l'avenir, "proposer une alternance pour 2026".

Le nouveau maire est dans une posture militante.

Pour ce début de mandature, l'essentiel du discours est cependant sur le ton de la critique. "C'est une nouvelle équipe qui improvise, affirme Nicolas Florian. Les décisions sont prises sans préparation et sans concertation. Et ce sont des décisions de rupture. Le nouveau maire est dans une posture militante et non dans la gestion de la ville". L'ex premier magistrat de la ville évoque des projets qui ne correspondent pas vraiment au projet défendu par le candidat Hurmic. Il cite la place de la voiture, le stationnement en fonction des revenus qui selon lui n'est pas légal, le dossier de la vente du stade Matmut Atlantique, l'urbanisme et le logement avec des mesures sans calendrier précis.

Des mesures pour les commerçants et le monde de la culture

Quant à la crise sanitaire, Nicolas Florian dénonce un manque de communication. "On nous parle de classes fermées à Bordeaux mais nous n'avons aucune information. Pareil pour les crèches ou les cantines. Et que fait la mairie en faveur du tissus associatif, il n'y a pas de plan pour aider les commerçants". Son ancien premier adjoint Fabien Robert réclame la prolongation de l’exonération des droits de terrasses et de leur extension après le 18 octobre. Il demande également à Pierre Hurmic de décréter "l'urgence culturelle" en lançant une commande publique artistique.

Je sens mal les choses pour l'avenir en termes de concertation.

Quant au buzz du sapin de Noël, Nicolas Florian rappelle que le candidat Hurmic avait promis un débat public dès qu'une pétition dépasserait les 4 000 signataires sur un sujet. "Aujourd'hui, il y a plus de 16 000 signataires, détaille-t-il. Et la seule réponse du maire de Bordeaux c'est 'Je m’assois dessus, ce ne sont que des fachos et des ultras cathos'. Je sens mal les choses pour l'avenir en termes de concertation et de démocratie participative".