Nicolas Florian, futur maire intérimaire de Bordeaux : "aujourd'hui je suis zen !"

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : jeudi soir vous avez obtenu le soutien de l'ensemble de la majorité pour prendre l'intérim de maire de Bordeaux. Vous allez donc bientôt vous asseoir dans le fauteuil d'Alain Juppé. Vous avez bien dormi ?

Nicolas Florian : Oui j'ai plutôt bien dormi. C'est la veille que ça a été plus compliqué. Mardi soir Alain Juppé m'a prévenu par téléphone qu'il annoncerait son départ le lendemain et qu'il souhaitait que je prenne la suite. Ca a été un choc. Moi si j'ai fait de la politique depuis 1995 c'est pour Alain Juppé. Tout ça c'est un peu bousculé mais aujourd'hui je suis assez zen. Content surtout de savoir que mes collègues me soutiennent unanimement. Ils m'ont assuré de leur disponibilité et de leur mobilisation.

C'est une nouvelle aventure qui commence ?

Oui et elle sera collective. Je sais qu'autour de moi j'ai une équipe soudée. Il ne s'agit pas de bousculer les choses. Alain Juppé a constitué une équipe qui a prouvé qu'elle travaillait bien dans son sillage, qu'elle avait de l'expertise. Chacun connaît bien son domaine donc il n'y a pas de raisons de bousculer les choses. Après, on ne remplacera pas Alain Juppé ! On a pas le même costume. Ce costume je vais le faire à ma taille. Je vais devoir imposer un nouveau style, forcément différent. La responsabilité est lourde mais je suis prêt.

C'est Patrick Bobet, maire du Bouscat qui va remplacer Alain Juppé à la tête de l'agglomération. C'est un ami ?

C'est en effet une amitié qui dure depuis quelques années. J'ai pu compter sur son soutien lors d'une campagne pour les législatives dans un contexte difficile. Il était là à mes côtés et je serai là à ses côtés. On va former un binôme. Je sais qu'il a su lui aussi réunir autour de lui tous les maires de la majorité. On va pouvoir bien travailler ensemble.