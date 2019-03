Nicolas Florian invité de France Bleu Gironde : venez lui poser vos questions

Par Yves Maugue, France Bleu Gironde

Nicolas Florian doit être élu ce jeudi maire de Bordeaux et prendre ainsi la suite d'Alain Juppé. Ce vendredi matin, de 7h30 à 8h30, il sera l'invité d'un "Vendredi Politique" exceptionnel. Si vous souhaitez y assister et poser votre question, n'hésitez pas à vous inscrire via notre formulaire.