Nicolas Florian ne s'inquiète pas pour l'avenir des girondins de Bordeaux mais reste vigilant

Bordeaux, France

Nicolas Florian était l'invité ce mercredi de France Bleu Gironde. Le maire de Bordeaux dans son costume de candidat : il a détaillé quelques défis à relever pour une ville qu'il veut humaine. Mais Nicolas Florian a également parlé de la situation des girondins de Bordeaux depuis que King Street est le seul actionnaire du club. Il doit rencontrer des représentants du fonds d'investissement américain. Et il ne s'inquiète pas pour l'avenir du club qu'il voit se redresser avec des bons résultats sportifs. Le maire de Bordeaux a salué le travail de l’entraîneur et de l'équipe qui porte ses fruits, dans la fréquentation du stade. Quant aux tensions entre supporters et direction, Nicolas Florian rappel l'attachement des supporters à leur club et essaye dans ce dossier d'être dans un rôle de médiateur.