Nicolas Florian réclame "un véritable plan dans la durée" pour la sécurité à Bordeaux

Un an et demi après l'entrée en fonction de la nouvelle municipalité, à Bordeaux, "on n'a toujours pas de feuille de route sur l'action de la Ville en termes de sécurité", regrette Nicolas Florian, prédécesseur de Pierre Hurmic au Palais Rohan, désormais conseiller municipal d'opposition. L'élu réagit aux violences qui ont à nouveau émaillé le week-end, quartier Saint-Michel. Il réclame un "véritable plan" qui allie les services de l'État et les services municipaux, mais surtout un plan "sur la durée", des "politiques structurelles à court, moyen et long terme".

Au cœur de ces politiques structurelles, Nicolas Florian place une mesure qu'il défendait lorsqu'il était maire de Bordeaux : l'armement de la police municipale. Car, dit-il, "aujourd'hui, beaucoup de policiers municipaux sont en première ligne et ils ne sont pas équipés comme ils devraient l'être". Il évoque aussi la vidéosurveillance ou encore le placement du quartier Saint-Michel en quartier de reconquête républicaine.

