Nicolas Florian succède à Alain Juppé ce jeudi : comment va se dérouler la journée

Bordeaux, France

Les élus bordelais vont se retrouver dès 9h. La séance sera présidée par le doyen d'âge Didier Cazabonne. Très rapidement, il sera procédé à l'élection du maire. Sans surprise Nicolas Florian sera élu très largement. Il prononcera un discours, a priori assez court, avant de proposer une liste de 5 adjoints qui seront élus dans la foulée : Fabien Robert, Alexandra Siarri, Pierre de Gaétan Njikam, Anne Walryck et Jean-Louis David. La séance devrait s'achever au bout d'une heure à une heure et demie puis Nicolas Florian donnera sa première conférence de presse. L'après-midi, à 14h30, ce sera au tour de Bordeaux Métropole de se doter d'un nouveau président. Patrick Bobet, le maire du Bouscat, sera élu. Alain Anziani, le maire de Mérignac, restera premier vice-président, et Nicolas Florian deuxième vice-président en charge du développement économique. Cette journée, historique pour Bordeaux, s'achèvera sur la dernière apparition publique d'Alain Juppé au Palais Rohan. Le désormais ex-maire de Bordeaux a convié les Bordelais qui le souhaitent à un au-revoir à 18h dans la cour de l'hôtel de ville.

Une équipe remaniée à la mairie

En plus du développement économique à la Métropole, Nicolas Florian conservera la gestion des finances de la ville. Il laissera simplement la gestion du personnel de la ville à Jean-Michel Gauté. Sa garde rapprochée sera composée d'abord du jeune patron du MoDem en Gironde Fabien Robert, 34 ans. Promu 1er adjoint, il conservera sa délégation à la culture et la mairie de quartier de Nansouty/St-Genès.

Alexandra Siarri sera la 2ème adjointe à la tête d'une délégation qui devrait être baptisée "la ville de demain" et qui regroupera la cohésion sociale mais aussi l'économie sociale et solidaire et les incubateurs.

Pierre de Gaétan Njikam, toujours chargé du quartier Bordeaux Maritime, sera le 3ème adjoint. Viendront ensuite Anne Walryck, au développement durable, et Jean-Louis David, toujours chargé de la proximité et du quartier St-Augustin/Victor Hugo. D'autres adjoints seront désignés plus tard. Qui viendront notamment compenser le départ de Virginie Calmels. L'économie sera répartie entre Alexandra Siarri donc mais aussi Stéphan Delaux pour l'attractivité de la ville, Maribel Bernard au commerce et Yohan David pour l'emploi.