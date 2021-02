Nicolas Forissier brigue la présidence du conseil régional : "la majorité actuelle est à bout de souffle"

A quasiment 60 ans, le député LR de l'Indre Nicolas Forissier se lance un nouveau défi politique : reconquérir, pour la droite, le conseil régional du Centre - Val de Loire. Une assemblée qui reste un bastion de la gauche depuis maintenant 23 ans ! Le berrichon mènera en effet la liste de la droite pour les élections régionales de juin prochain. Annonce faite avant-hier (lundi 08/02) soir dans un communiqué commun rédigé avec Guillaume Peltier, le député du Loir-et-Cher. Le duo était déjà parti en conquête uni en 2015 mais c'est Guillaume Peltier qui menait la liste LR et avait d'ailleurs du céder la tête de liste de l'union de la Droite à l'UDI Philippe Vigier, finalement démissionnaire quelques jours après une amère défaite face à la gauche sortante.

Le duo Forissier-Peltier de 2015 reconduit mais avec le berrichon en tête

Cette fois, c'est donc le berrichon qui mènera la danse pour Les Républicains -et vraisemblablement pour une liste d'union de la droite- avec envie, mais aussi réalisme, et d'abord concernant l'intérêt suscité par cette élection dans le contexte particulièrement trouble de la crise du coronavirus : "Je pense très concrètement que les gens ne sont pas du tout dans les élections régionales et départementales. Ils sont d'abord préoccupés par la crise du Covid, la vaccination, les perspectives économiques et sociales qui sont quand même inquiétantes..."

Mais selon lui les élus doivent se préparer pour ces élections régionales (et départementales) qui devraient avoir lieu les 13 et 21 juin prochains car l'échéance arrive et "on ne peut pas attendre" explique l'élu qui sait par sa longue expérience politique (il a obtenu son premier mandat de député en 1993) la préparation et l'action qu'implique une campagne électorale réussie.

Après l'investiture du parti LR qui doit intervenir le 17 février (jour de ses 60 ans), Nicolas Forissier espère donc rassembler largement à droite et au centre pour obtenir une victoire qui avait échappé à son camp pour seulement 7000 voix il y a 6 ans. Une défaite resté en travers de la gorge du parlementaire d'autant que selon lui la région a besoin d'alternance. Tout en reconnaissant que le président socialiste actuel François Bonneau "a fait des tas de choses [...] j'ai voté beaucoup de textes" il estime que "la majorité est à bout de souffle, la région fait du surplace, il faut qu'on change, qu'on ait un nouvel élan".