Nicolas Hulot au sujet de la présidentielle : "Je ne pouvais pas faire ça dans l'improvisation et la précipitation"

Nicolas Hulot est le parrain de la Biennale de Grenoble, consacrée aux villes en transition, qui se tient jusqu'à dimanche. À 45 jours de l'élection présidentielle, rencontre avec l'ancien animateur de télévision qui avait un temps été pressenti pour rassembler comme la gauche et les écologistes.

Invité à 7h45 ce vendredi matin sur France Bleu Isère, Nicolas Hulot a affirmé qu'il n'était pas prêt à être président de la République. "Une décision difficile, mais réfléchie", a ajouté l'ancien animateur de télévision.

Nous étions dans une impréparation qui ne permettait pas de prendre une décision responsable"

"Je ne me sentais pas spontanément capable d'être président de la République" explique-t-il, "car je ne suis pas habité et je n'ai pas une si haute idée de moi. On peut éventuellement se substituer à cela dans un travail collectif et une préparation digne de ce nom, mais nous étions dans une impréparation qui, me semblait-il, ne permettait pas de prendre une décision responsable" dit-il.

.@N_Hulot à propos de la #présidentielle ce matin sur @bleu_isere : "je ne pouvais pas faire ça dans l'improvisation et la précipitation" — France Bleu Isère (@bleu_isere) March 10, 2017

Nicolas Hulot ce vendredi sur France Bleu Isère Partager le son sur : Copier

Mais la suite ? Interrogé sur l'élection présidentielle de 2022, Nicolas Hulot botte en touche : "à quoi va ressembler la France, l'Europe, en 2022 ? Quel sera le rôle des uns et des autres ? Pour l'instant concentrons-nous sur l'immédiat (...). J'observe que l'écologie, qui est un enjeu crucial et essentiel, n'est pas totalement absent de cette campagne".

L'écologie n'est pas totalement absent de cette campagne"

L'immédiat, c'est aussi la la mise en place de la transition énergétique. Nicolas Hulot est justement le parrain (avec l'économiste et diplomate Laurence Tubiana) de la Biennale de Grenoble, consacrée aux villes en transition. L'ancien animateur de l'émission Ushuaïa sera ce vendredi soir sur la scène de la MC2 de Grenoble pour la soirée de lancement. Au programme jusqu'à dimanche : des conférences, des animations et des expositions. Plusieurs villes sont également invitées pour parler de leurs initiatives en matière de développement durable (Guadalajara au Mexique, Sfax en Tunisie, Oxford au Royaume-Uni, Vancouver au Canada, etc.).

→ À lire aussi : Éric Piolle, le maire de Grenoble, plaide pour un rassemblement de la gauche autour de Nicolas Hulot

"L'objectif aujourd'hui de toutes les collectivités, et de tous les États à terme, est d'avoir une autonomie énergétique qui permettra d'abord de relocaliser de l'emploi, de réduire des dépenses énergétiques que l'on pourra consacrer à autre chose, et notamment à l'éducation, et elle permettra en grande partie de résoudre les grands problèmes de santé et d'environnement" détaille Nicolas Hulot.

Le jour où la nature se dérobera sous nos pieds, je ne vois pas quel programme économique pourra nous sauver

Au sujet des mesures antipollution prises à Grenoble (vignettes et interdiction des véhicules les plus polluants en période de pic de pollution), Nicolas Hulot reconnait que cela peut pénaliser les moins fortunés. Mais selon lui, le problème est devenu urgent : "on a tellement attendu et on s'est voilé la face pendant des années" déplore-t-il, "on aurait du avoir des normes beaucoup plus drastiques plus tôt".

→ EN SAVOIR PLUS : le programme de la Biennale de Grenoble