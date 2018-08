Il a fini par claquer la porte. Nicolas Hulot a annoncé, mardi matin sur France Inter, son départ du gouvernement - un an après son arrivée - invoquant une décision "mûrie depuis de longs mois".

Et le ministre de la transition écologique de préciser : "Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là, et donc je prends la décision de quitter le gouvernement."

Isolement sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement

Il a confié qu'il se sentait "tout seul à la manœuvre" sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement et considéré que son action n'avait permis d'obtenir que des "petits pas" en matière environnementale.

Évoquant le réchauffement climatique, il a déclaré qu'il "ne comprend pas (…) que ce sujet [soit] toujours relégué dans les dernières priorités".

Macron et Philippe non prévenus

L'ancien animateur de télévision a affirmé qu'il n'avait prévenu ni Emmanuel Macron ni Edouard Philippe de sa décision.

Le ministre de la transition écologique a confié qu'il craignait, s'il avait prévenu le président et le premier ministre, qu'il ne le convainquent de rester au gouvernement. "C'est une décision d'honnêteté et de responsabilité", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas très protocolaire", a-t-il admis.