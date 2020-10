EXCLU - Nicolas Hulot : "la crise écologique est un enjeu de dignité humaine et de justice sociale"

Nicolas Hulot était l'invité de France Bleu Normandie Matin ce jeudi 1er octobre 2020. Le premier ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron nous a accordé une interview à l'occasion de sa participation au forum mondial Normandie pour la paix qui se tient à l'abbaye aux Dames à Caen. L'ancien journaliste et animateur de télévision interviendra à l'occasion d'une conférence intitulée "les raisons de la colère : enjeux sociaux, démocratiques et environnementaux pour la paix."

Paix, guerre et environnement

Pourquoi participez-vous au forum mondial pour la Paix ?

C'est toujours utile de rappeler que, dans l'histoire qui est la notre, la paix n'est pas la norme. Elle est l'exception. Ce n'est pas parce que nous sommes, en tout cas en ce qui me concerne, une génération qui n'avons pas forcément connu la guerre sur notre territoire, que la paix est un acquis définitif. La paix c'est une conjonction de paramètres parfois assez improbables. C'est un système instable.

Maintenir la paix c'est aussi agir en faveur de la protection environnement ?

Oui, parce que la crise écologique, parmi laquelle il y a la crise climatique, est un enjeu de dignité humaine et de justice sociale. Cela ajoute de l'inégalité aux inégalités, de la souffrance aux souffrances. Pourquoi ? Parce que ce sont toujours les plus vulnérables qui craquent en premier. Les conséquences de la crise écologique : c'est à dire la raréfaction des ressources, la destruction des écosystèmes ou les conséquences premières des changements climatiques dont les inondations et typhons à répétitions, la désertification, ce sont des femmes et des hommes qui les subissent.

Ils sont les victimes d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui même est la conséquence d'un modèle de développement dont ils n'ont pas profité et qui, parfois, c'est fait à leur détriment. Et aujourd'hui, ils en supportent les aléas donc c'est une injustice supplémentaire qui ne peut que renforcer les exaspération et les humiliations qui, quelque part, sont des vecteurs de conflit et de confrontations.

Diriez-vous que le climat est un motif pour faire une guerre aujourd'hui en 2020 ?

Encore une fois, les conséquences de la crise climatique ajoute de l'injustice à l'injustice, dans un monde déjà tendu, dans un monde où on est capable parfois de se faire la guerre pour des futilités, des mots, des idéologies ou des religions. Quand des ressources essentielles comme l'eau ou des terres agricoles vont manquer, on peut comprendre qu'il puisse y avoir des tensions. Quand sous le joug des extrêmes climatiques, des centaines de milliers de personnes, comme c'est déjà le cas un peu partout dans le monde, vont être amenés à chercher des terres plus vivables, qu'ils vont être obligé de fuir leur sol à cause de phénomènes dont ils ne sont pas responsables. Dans un monde qui n’est plus nomade, on comprend bien la difficulté. Quand on voit la situation de tension, parfois de panique, que l'Europe a connu avec quelques vagues migratoires, quand ce seront des centaines de milliers de personnes qui devront se déplacer avec une certaine légitimité entre guillemets, ça ne sera pas une situation ou un contexte qui sera propice à la paix.

D'ores et déjà, dans les déplacements de population, et ce sont les Nations Unies qui le disent, ce sont des dizaines de millions de personnes qui doivent fuir leur territoire soit parce qu'il y a une submersion, soit parce qu'il y a des incendies, soit tout simplement parce que la désertification empêche de cultiver des sols. Ce sont autant de facteurs qui vont accélérer les mouvement migratoire et à l’observation on voit bien que ces migrations massives sont difficilement compatibles avec des relations apaisées.

Le silence diplomatique de l'Europe sur l'Amazonie

On l'a constaté l'an dernier la situation de l’Amazonie ravagée par des incendies. On est là à la frontière de la France avec la Guyane. La protection de l'environnement c'est aussi un enjeu diplomatique ?

Ça devrait l'être. La situation de l’Amazonie est encore pire cette année. Et il ne vous aura pas échappé que ça ne provoque aucune réaction diplomatique. Alors que les conséquences de ce qui est en train de se passer en Amazonie vont affecter l’ensemble de l’humanité. Puisque pendant que nous, les pays occidentaux, au premier rang desquelles la France, ne réussissons pas à réduire les gaz à effets de serres. On restitue massivement dans l'atmosphère du méthane et du CO2 qui aggravent les changements climatiques. Tout cela dans une forme d'immobilisme de la communauté internationale, l'Europe en tête.

On devrait avoir une réaction diplomatique virulente notamment vis à vis du brésil, et notamment vis à vis de Bolsonaro (le président brésilien, ndlr), qui non seulement est en train de contribuer à un écocide mais parachève en un génocide en livrant en pâture les peuples indigènes d'Amazonie. Et je trouve que la diplomatie européenne est totalement aphone sur ce sujet là.

Les annonces de Barbara Pompili, des maires écolos dans des grandes villes

Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique, a annoncé la fermeture des élevages de vison en France d'ici 5 ans, la disparition des animaux sauvages dans les cirques et la fin de la reproduction de dauphins et orques dans les delphinariums. Vous auriez aimé faire de telles annonces quand vous étiez en poste ?

Ce n'est pas faute de m'être battu sur le sujet de la condition animale mais je n'ai pas été beaucoup aidé à l’époque, probablement parce que les esprits n'étaient pas mûrs à ce moment là. Je ne peux que me réjouir et féliciter Barbara Pompili d'avoir obtenu ce premier pas qui est important, si on peut le faire progressivement, en identifiant éventuellement les hommes et les femmes qui seraient affectés par ce type de décisions. Mais je pense que le sujet de la condition animale est un enjeu de civilisation. Il faut probablement aller beaucoup plus loin. Mais je salue ce premier pas.

Des maires écologistes ont été élus dans des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg notamment. Qu'en attendez-vous ?

J'attends qu'il fasse la démonstration que les écologistes sont des gens responsables, qu'ils savent gouverner, planifier, qu'ils savent faire la synthèse de la diversité des avis, des expériences et des points de vue. C'est un moment intéressant parce que ce sont de grandes collectivités. C'est l'occasion encore une fois de démontrer que les écologistes ne sont pas hors-sol.