Nouveau gouvernement : les réactions politiques en Gironde

Nicolas Hulot ministre d'État, Bruno Le Maire ministre de l'Économie... Le premier gouvernement d'Édouard Philippe se veut trans-partisan. En Gironde, les écologistes s'en félicitent, les Républicains misent sur les législatives.

Nicolas Hulot, une "bonne nouvelle" pour l'écologie

La nomination de Nicolas Hulot comme ministre d'État à la Transition Écologique et Solidaire est une satisfaction pour les écologistes girondins. Les Verts avaient vivement regretté l'absence de l'écologie dans le programme d'Emmanuel Macron et mis en doute la volonté d'Édouard Philippe sur cette question. Pour Noël Mamère, maire de Bègles, la nomination de Nicolas Hulot "montre qu'il y a sans doute la volonté de rattraper ce déficit [...] et nous aiderons Nicolas Hulot car c'est notre dernier espoir".

Pierre Hurmic, candidat écologiste aux législatives et conseiller municipal de Bordeaux, salue également cette décision. Mais le nouveau ministre "devra s'appuyer sur des élus écologistes pour faire passer ses lois" prévient-il.

La nomination de Nicolas Hulot est une bonne nouvelle. Il aura besoin de députés écologistes indépendants et déterminés à l'AN #Legislatives — Pierre HURMIC (@PierreHurmic) May 17, 2017

"Wait and see" côté Républicains

Concernant la nomination de Nicolas Hulot, Alain Juppé se montre bien silencieux. "J’ai beaucoup de sympathie pour Nicolas Hulot qui est un ami que je connais bien depuis longtemps, mais je ne souhaite pas trop commenter la constitution de ce gouvernement… on jugera aux actes" affirme le maire de Bordeaux qui accueillera François Baroin ce jeudi dans le département. Nicolas Florian, secrétaire départemental LR, attend lui aussi les premiers résultats de ce gouvernement et prend acte de la décision de son ami Bruno Le Maire. "Ce qui est important maintenant, ce sont les législatives. Nous ne sommes ni pour un blanc-seing, ni pour un blocage. Si nous avons la majorité, on travaillera avec le Président de la République, si nous n'avons pas la majorité, on sera dans une logique d'opposition constructive."

Le Modem heureux de la nomination de François Bayrou

Quant au Modem de Gironde, son représentant départemental, Joan Taris, s'est dit "très heureux" de la nomination de François Bayrou au ministère de la Justice.

Pour le référent de la France insoumise en Gironde, candidat aux législatives dans la douzième circonscription, Christophe Miqueu, ce gouvernement est "sans surprise, en marche vers hier, fait d'experts de l'ancien monde" et "n'est pas fait pour le progrès et le bien-être de tous".