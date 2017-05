Nicolas Hulot ministre : un breton d'adoption dans le gouvernement Macron

Nicolas Hulot a été nommé ministre de la transition écologique et solidaire dans le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron. L'écologiste et ancien animateur et producteur de télévision vit à Saint-Lunaire, près de Dinard.

Il est breton d'adoption; c'est en 2005 que Nicolas Hulot, nommé ministre de la transition écologique et solidaire dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, s'est installé à Saint-Lunaire, une petite station balnéaire de près de 2300 habitants située près de Dinard. Il vit en famille dans une grande villa avec vue sur la plage. Sa femme Florence a été adjointe chargée de l'environnement et du développement durable.

Profond attachement à la Bretagne

Né à Lille et fils de bonne famille, Nicolas Hulot a découvert Saint-Lunaire et sa région lorsqu'il était enfant lors de ses vacances d'été; adolescent, il a effectué plusieurs jobs d'été dans la commune. Il n'est pas rare de le voir dans le bourg faire ses courses ou alors sur la plage pour pratiquer le kite-surf, l'un de ses sports favoris.

Une action concrète pour les jeunes générations.

Nicolas Hulot est aussi présent dans le Morbihan gräce à l'école pour la nature et l'homme qu'il a créé en 1995 au sein du parc zoologique de Branféré. Sa vocation est de sensibiliser les jeunes, les adolescents mais aussi les adultes au monde du vivant qui les entoure. Par exemple "l'école Nicolas Hulot pour la nature et l'homme" accueille régulièrement des classes de la toute la France de la moyenne section jusqu'au lycée.

Parrain d'un bateau du futur

Le 15 avril dernier, Nicolas Hulot a parrainé à Saint-Malo le navire du futur Energy Observer pour sa mise à l'eau. Il s'agit du premier bateau autonome en énergie dont 100% écolo.

