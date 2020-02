Municipales à Rouen : Nicolas Mayer-Rossignol présente une liste "riche en diversité et en renouveau"

Le plus jeune de la liste a 20 ans et la plus âgée 76.

Rouen, France

Il est Fier de Rouen et fier de sa liste. Quand Nicolas Mayer-Rossignol présente son équipe, mercredi 12 février 2020, ce qu'il souligne en premier, c'est la mixité géographique, en présentant une carte répertoriant tous les quartiers d'habitation de ses colistiers. Et effectivement, les points représentants chacun des 55 membres de la liste s'étalent de part et d'autre de la Seine et d'est en ouest.

"C'est une dreamteam ! dit-il fièrement. Une liste qui est riche de sa diversité des talents, des compétences, des origines, des conditions, etc. Elle est à l'image de ce qu'est Rouen aujourd'hui." Il y a par exemple Marie Atinault, militante écologiste, ancienne présidente de France nature environnement en Normandie ; Matthieu de Montchalin, commerçant et ancien président des Vitrines de Rouen ; Marie-Andrée Malleville, galeriste ; Abdelkrim Marchani, ingénieur SNCF et engagé dans les quartiers, mais aussi un chirurgien dentiste, une éducatrice, un chauffeur de bus, une demandeure d'emploi ou encore un cascadeur.

Une liste renouvelée

Le candidat aux municipales souligne également un autre point : le renouveau. "Plus des 3/4 n'ont jamais exercé de mandat et viennent de la société civile." Et pour ceux qui craindraient que cette liste manque d'expérience, Nicolas Mayer-Rossignol, ancien président de Région, répond en s'appuyant sur sa propre connaissance du monde politique et "sur les parcours des uns et des autres et leurs compétences".

Les colistiers ont en moyenne 48 ans. Le plus jeune en a 20 et la plus âgée 76.

Nouvel intervention de militants Greenpeace

Le début du meeting a été brièvement perturbé par une courte intervention de trois militants Greenpeace venus alerter sur le climat.

Ces militants et des gilets jaunes avaient aussi perturbé la réunion publique du candidat Jean-Louis Louvel le 4 février.

