Nicolas Mayer-Rossignol salue la force tranquille d'Anne Hidalgo

Elle a choisi les bords de Seine pour officialiser sa candidature à l'élection présidentielle. Mais ceux de Rouen. La maire de Paris Anne Hidalgo s'est dite ce dimanche "prête pour bâtir une France plus juste" et "réinventer le beau modèle français". L'élue socialiste a dénoncé un quinquennat "qui a divisé les français comme jamais et qui a tourné le dos selon elle à l'écologie". La socialiste s'est déclarée aux côtés de plusieurs élus dont le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol.

Réécoutez ici l'interview de Nicolas Mayer-Rossignol Copier

"C'est un honneur et un plaisir" a estimé ce lundi Nicolas Mayer-Rossignol sur France Bleu Normandie, "puisque c'est aussi une façon de montrer son attention aux autres territoires, à tous les territoires. Ici, on le sait, à Rouen, on est au cœur de la France populaire, la France, qui a à la fois beaucoup d'espoirs et puis aussi beaucoup d'inquiétudes sur les délocalisations, la question de la sécurité, la question de l'environnement. Comment est-ce qu'on réconcilie écologie et emploi? Et ça, c'est au cœur du projet qu'on essaie de porter avec Anne Hidalgo". Le maire de Rouen aura une place particulière dans l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo: "J'essaie de contribuer et d'amener notre expérience de terrain. Anne Hidalgo est la seule à avoir constitué cette équipe de France et vous savez, on a vécu quand même cinq ans de beaucoup de "Je Je". Moi, je décide seul. Jupiter.... Nous, on essaye de dire que la France, elle, a peut-être besoin d'un tout petit peu moins de Je et un tout petit peu plus de nous, de collectif. Et ce collectif, il s'incarne par des territoires."

On n'a pas d'adversaire à gauche. Nicolas Mayer-Rossignol

En parlant d'Anne Hidalgo qu'il rencontre régulièrement notamment sur la question de l'axe Seine Nicolas Mayer-Rossignol se dit séduit par "la force tranquille, la détermination, la volonté à la fois d'avancer, de fixer un cap très clair et en même temps, de rassembler".

